COSMOTE TELEKOM: Νέο Data Center για AI ανάγκες επιχειρήσεων στην Ελλάδα με υποδομές cloud και GPU υπηρεσίες

Νέες υποδομές Data Center για την κάλυψη των αναγκών τεχνητής νοημοσύνης των επιχειρήσεων στην Ελλάδα λανσάρει η COSMOTE TELEKOM, προσφέροντας πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα σύγχρονων υπηρεσιών Business Cloud, στο οποίο περιλαμβάνονται και πρωτοποριακές λύσεις GPU-as-a-Service για εφαρμογές AI. Η νέα αυτή τεχνολογική υποδομή εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρείας για την ανάπτυξη ασφαλών, εγχώριων cloud και AI υπηρεσιών.

Η υπηρεσία GPU-as-a-Service αξιοποιεί τεχνολογία της NVIDIA σε συνεργασία με την HPE (Hewlett Packard Enterprise), προσφέροντας σημαντικά υψηλότερη υπολογιστική απόδοση σε σχέση με τις παραδοσιακές υποδομές για workloads τεχνητής νοημοσύνης, data analytics και high-performance computing. Μέσω της υπηρεσίας, επιχειρήσεις, ερευνητικά ιδρύματα και δημόσιοι φορείς αποκτούν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν και να εκπαιδεύουν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, να επεξεργάζονται μεγάλους όγκους δεδομένων και να δημιουργούν νέες ψηφιακές υπηρεσίες, χωρίς να απαιτείται επένδυση σε ιδιόκτητη υποδομή υψηλής υπολογιστικής ισχύος.

Παράλληλα, οι υπηρεσίες παρέχονται σε περιβάλλον που πληροί υψηλά πρότυπα ασφάλειας και κανονιστικής συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύοντας την αξιοπιστία και την προστασία των δεδομένων.

Όπως δήλωσε ο Λυκούργος Αντωνόπουλος, Chief Commercial Officer Business Segment Ομίλου ΟΤΕ, «η COSMOTE TELEKOM φέρνει νέες υποδομές για τις AI ανάγκες των επιχειρήσεων, δίνοντας άμεση πρόσβαση στην υπολογιστική ισχύ που χρειάζονται για να αναπτύξουν καινοτόμες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Με τις προηγμένες δυνατότητες GPU-as-a-Service μέσω του Business Cloud, διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα και οι εφαρμογές τους φιλοξενούνται σε ένα ασφαλές ευρωπαϊκό περιβάλλον, ενισχύοντας την εθνική ψηφιακή κυριαρχία και την καινοτομία».

Το Data Center της COSMOTE TELEKOM στην Αθήνα έχει σχεδιαστεί με πολλαπλά επίπεδα φυσικής και ψηφιακής ασφάλειας. Η υποδομή συμμορφώνεται με διεθνή πρότυπα ασφάλειας πληροφοριών, όπως τα πρότυπα ISO για Data Center και cloud υποδομές, καθώς και με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Επιπλέον, ενσωματώνει αυστηρές προδιαγραφές βιωσιμότητας, αξιοποιώντας ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες ψύξης και συμβάλλοντας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με 100% χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Οι υποδομές του Data Center υποστηρίζουν σύγχρονες cloud αρχιτεκτονικές, διευκολύνοντας τη δημιουργία και ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης σε περιβάλλον υψηλής επεκτασιμότητας. Παράλληλα, παρέχουν πλήρες φάσμα υπηρεσιών, όπως Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) και GPU-as-a-Service, δίνοντας στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να δημιουργούν, να διαχειρίζονται και να επεκτείνουν τις ψηφιακές τους υποδομές με ευελιξία, ασφάλεια και έλεγχο.

Το ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών Business Cloud περιλαμβάνει υποδομές έτοιμες για AI εφαρμογές, όπως Gen AI, digital twins, chatbots και 3D μοντέλα, ενώ προσφέρει ευέλικτα μοντέλα χρέωσης τύπου pay-as-you-go, με δυνατότητα επιλογής πόρων είτε μέσω έτοιμων πακέτων είτε μέσω εξατομικευμένων λύσεων.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα «try and buy», διευκολύνοντας την αρχική δοκιμή και μετάβαση στις υπηρεσίες, ενώ παρέχεται self-service portal για άμεση διαχείριση πόρων με πλήρη διαφάνεια και έλεγχο. Οι υπηρεσίες υποστηρίζονται από εξειδικευμένους cloud και AI μηχανικούς, καθώς και από 24ωρη τεχνική υποστήριξη και live chatbot assistance.

Η νέα επένδυση της COSMOTE TELEKOM ενισχύει το εγχώριο ψηφιακό οικοσύστημα, δημιουργώντας προϋποθέσεις για την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην ενίσχυση της εθνικής ψηφιακής κυριαρχίας.

