ΠΕΜΠΤΗ 19.03.2026 18:13
19.03.2026 17:25

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απέκτησε το 2,81% της ΕΥΔΑΠ από βρετανικό fund

Στα χέρια της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ πέρασε το 2,81% της ΕΥΔΑΠ, με πακέτο για 3 εκατ. τεμάχια στα 9,70 ευρώ, έναντι συνολικού τιμήματος 29,10 εκατ. ευρώ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πωλητής του πακέτου ήταν το fund WestBourne που κατείχε τις μετοχές επί 13 χρόνια, το οποίο έχει μετοχική θέση και στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επενδύει σταθερά στον κλάδο κρίσιμων υποδομών που προσφέρει μακροπρόθεσμα και επαναλαμβανόμενα έσοδα, που δεν επηρεάζονται από πρόσκαιρες κρίσεις, εξασφαλίζοντας σταθερές και μακροπρόθεσμες ροές κερδών.

Υπενθυμίζεται πως ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με επικεφαλής τον Γιώργο Περιστέρη, μέσω θυγατρικής του ομίλου (URBANSERVICES), είχε ήδη πάρει το 9,71% της ΕΥΔΑΠ από τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο διαχειριστή hedge fund Τζον Πόλσον, στην τιμή των 10 ευρώ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο επιχειρηματίας Γιώργος Σαλονίκης που κατέχει το 4,89% των μετοχών της ΕΥΔΑΠ μένει αμετακίνητος στη θέση του.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

