Ιράν: Ο Χοσεΐν Ντεγκάν αντικαταστάτης του Αλί Λαριτζανί

Ο Χοσεΐν Ντεγκάν θα είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο αντικαταστάτης του Αλί Λαριτζανί, στη θέση του γενικού γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας του Ιράν.

Ο Ντεγκάν είχε μακρά πορεία στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), όπου υπηρέτησε επί σειρά ετών ως διοικητής, ενώ έχει διατελέσει και υπουργός Άμυνας της χώρας. Στο πλαίσιο της σταδιοδρομίας του, έχει συνδεθεί με κρίσιμες επιχειρησιακές αποστολές του Ιράν εκτός συνόρων.

Κατά τη δεκαετία του 1980 ο Ντεγκάν συμμετείχε στην εποπτεία των δραστηριοτήτων των IRGC στον Λίβανο, οι οποίες θεωρούνται ότι συνέβαλαν στη διαμόρφωση των βάσεων για τη δημιουργία της Χεζμπολάχ.

Παράλληλα, το όνομά του έχει συνδεθεί με τις βομβιστικές επιθέσεις στους στρατώνες της Βηρυτού το 1983, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 241 Αμερικανών πεζοναυτών και 58 Γάλλων στρατιωτών.

Reuters: Σε νέα φάση ο πόλεμος στο Ιράν, οι ΗΠΑ εξετάζουν ενίσχυση δυνάμεων

Από τον Μπομπ Σφουγγαράκη στα video games: Η «ποπ» προπαγάνδα του πολέμου στο Ιράν από τον Λευκό Οίκο

