Επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του Λαριτζανί, να σκοτώσει και τον Μοτζταμπά θέλει το Ισραήλ – Νέες ιρανικές επιθέσεις σε Τελ Αβίβ και ΗΑΕ – Όλες οι εξελίξεις

Μαίνεται η πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή, ενώ ερωτήματα για την πορεία της που δεν δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης πυροδοτεί το θρίλερ γύρω από τον φερόμενο θάνατο του επικεφαλής του συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί.

Το Ισραήλ έχει ξεκινήσει ένα νέο ευρείας κλίμακας κύμα επιθέσεων εναντίον υποδομών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος σε όλη την Τεχεράνη, ενώ επεκτείνει τις επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο. Από την πλευρά του, το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους προς το Ισραήλ, ενώ και η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη έγινε στόχος μαζικής επίθεσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να επανεξετάσουν τη συμμετοχή τους στο ΝΑΤΟ, επικρίνοντας τους συμμάχους για το ότι δεν βοήθησαν στον πόλεμο κατά του Ιράν, ενώ θύελλα ξέσπασε στις ΗΠΑ μετά την παραίτηση του Τζο Κεντ, διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ, λόγω του πολέμου.

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία δεν θα συμμετάσχει ποτέ σε επιχειρήσεις για την απεμπλοκή του Στενού του Ορμούζ κατά τη διάρκεια του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, ενώ ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Τουσκ δήλωσε ότι η χώρα του δεν θα στείλει στρατεύματα για να συμμετάσχουν στον πόλεμο.

Ο αριθμός των νεκρών από τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο έχει αυξηθεί σε τουλάχιστον 912 και 2.221 τραυματίες.



Live όλες οι εξελίξεις:

Διαβάστε επίσης

