Καμπανάκι προς την Κομισιόν από Σάκη Αρναούτογλου και Σοσιαλιστές ευρωβουλευτές για την αλιεία – Εκρηκτική αύξηση καυσίμων απειλεί τη βιωσιμότητα του κλάδου

Με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ και μέλους της Επιτροπής Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Σάκη Αρναούτογλου, ευρωβουλευτές της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών κατέθεσαν ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον αρμόδιο Επίτροπο Αλιείας και Ωκεανών, Κώστα Καδή, σχετικά με την έντονη αύξηση του κόστους καυσίμων και τις σοβαρές επιπτώσεις που αυτή προκαλεί στον ευρωπαϊκό αλιευτικό τομέα.

Η παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης γεωπολιτικής αστάθειας στη Μέση Ανατολή και το Ιράν, η οποία επιβαρύνει σημαντικά τις τιμές ενέργειας, δημιουργώντας ασφυκτικές συνθήκες για τους επαγγελματίες της αλιείας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως επισημαίνουν οι ευρωβουλευτές, το κόστος καυσίμων αποτελεί μία από τις βασικότερες δαπάνες λειτουργίας των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Η συνεχής αύξησή του απειλεί άμεσα τη βιωσιμότητα πολλών επιχειρήσεων, ιδίως των μικρής κλίμακας, παράκτιων και παραδοσιακών στόλων, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής αλιείας και των τοπικών οικονομιών.

Στην ερώτησή τους προς την Κομισιόν, οι ευρωβουλευτές ζητούν σαφείς απαντήσεις για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέτοντας συγκεκριμένα ερωτήματα:

Ποια μέτρα έχουν ήδη εφαρμοστεί για τον περιορισμό των επιπτώσεων από την αύξηση των τιμών καυσίμων;

Πώς σκοπεύει η Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη και τους επαγγελματίες του κλάδου ώστε να διασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα της αλιείας;

Υπάρχουν στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία ή μηχανισμοί έκτακτης στήριξης για τον τομέα;

Ποια είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων μέτρων, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (EMFAF);

Εξετάζεται η λήψη πρόσθετων πολιτικών μέτρων, όπως μεγαλύτερη ευελιξία στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων ή παρεμβάσεις στην αγορά;

Την ερώτηση εκτός τον κ. Αρναούτογλου συνυπογράφουν και οι ευρωβουλευτές André Franqueira Rodriguez, Thomas Bajada, Giuseppe Lupo, Idoia Mendia, Eric Sargiacomo, Nicolás González Casares και Sérgio Gonçalves.

Ο Σάκης Αρναούτογλου υπογραμμίζει ότι «η ευρωπαϊκή αλιεία δεν μπορεί να αφεθεί μόνη της απέναντι σε μια κρίση που δεν δημιούργησε. Χρειάζονται άμεσα, στοχευμένα και αποτελεσματικά μέτρα, ώστε να προστατευθεί η βιωσιμότητα του κλάδου, να διασφαλιστούν τα εισοδήματα των αλιέων και να παραμείνουν ζωντανές οι παράκτιες κοινότητες της Ευρώπης».

Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει την ανάγκη για άμεση ευρωπαϊκή αντίδραση, σε μια συγκυρία όπου η ενεργειακή αστάθεια απειλεί όχι μόνο έναν κρίσιμο παραγωγικό τομέα, αλλά και την επισιτιστική ασφάλεια και τη συνοχή των τοπικών κοινωνιών.

