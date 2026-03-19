Ταξί: Συνέχιση της απεργίας και αυτοκινητοπορεία στις 10:30 στην Αθήνα

Συνεχίζεται σήμερα Πέμπτη 19 Μαρτίου για δεύτερη ημέρα η πανελλαδική απεργία των αυτοκινητιστών ταξί, με συγκέντρωση στις 10:30 με τα ταξί στη συμβολή της Λεωφόρου Αθηνών και Αντιγόνης, με μέτωπο προς τη Λεωφόρο Κηφισού, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).

Το προωθούμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για το οποίο αντιδρά ο κλάδος, έχει εισαχθεί προς συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής.

Επίσης η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Ταξί, αναφέρει μεταξύ άλλων σε χθεσινή ανακοίνωσή της προς τα σωματεία – μέλη της: «Η ψήφιση θα γίνει πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα και την ημέρα που θα ανακοινωθεί θα υπάρξει οργάνωση και καθολική κάθοδος των Σωματείων όλης της χώρας στη Βουλή.

Η Πανελλαδική απεργία ισχύει έως τις 05:00 το πρωί, όμως στηρίζουμε και θα συνεχιστεί στην Αθήνα και αύριο. Τα υπόλοιπα Σωματεία θα ετοιμαστούμε για τις ημέρες της ψήφισης όπου θα υπάρξουν σύντομα νέες ανακοινώσεις.

Ο κλάδος είναι ανάστατος και δεν θα ηρεμήσει αν δεν δικαιωθεί».

