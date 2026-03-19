Ζαχαράκη: ΙΒ σε 13 δημόσια σχολεία από τον Σεπτέμβριο – Πλήρης αναδιάρθρωση στην εκπαίδευση με νέο νομοσχέδιο του υπ. Παιδείας

Τη σταδιακή είσοδο του Διεθνούς Απολυτηρίου (International Baccalaureate – ΙΒ) σε 13 δημόσια σχολεία δρομολογεί το υπουργείο Παιδείας, με στόχο την έναρξη εφαρμογής του προγράμματος από τον Σεπτέμβριο του 2026, εφόσον ολοκληρωθεί εγκαίρως η διαδικασία πιστοποίησης.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, μέχρι τον Μάιο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πιστοποίηση των πρώτων σχολικών μονάδων, ενώ η σχετική πρόβλεψη περιλαμβάνεται στο νέο πολυνομοσχέδιο που εισήχθη προς επεξεργασία στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

Το νομοθετικό πλαίσιο φέρει τον τίτλο «Ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, σύσταση νέας κατηγορίας θέσεων Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, το πλαίσιο λειτουργίας Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και Ανώτερων Σχολών Μουσικής Εκπαίδευσης και άλλες ρυθμίσεις» και καλύπτει παρεμβάσεις από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση έως την τριτοβάθμια και την καλλιτεχνική εκπαίδευση, καθώς και διοικητικές μεταρρυθμίσεις.

Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση με ευρύ αποτύπωμα

Κεντρικό στοιχείο του σχεδίου νόμου αποτελεί η εισαγωγή του ΙΒ στη δημόσια εκπαίδευση, παράλληλα με τη θεσμοθέτηση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, η οποία επιχειρεί να αναβαθμίσει το πλαίσιο των καλλιτεχνικών σπουδών.

Στο ίδιο πακέτο ρυθμίσεων εντάσσεται και η αναμόρφωση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, το οποίο συνδέεται με τη συνολικότερη στρατηγική αναβάθμισης του Λυκείου.

Αντιθέτως, από το τελικό κείμενο απουσιάζει η διάταξη για την αντιστοίχιση πτυχίων περίπου 400.000 αποφοίτων ΤΕΙ, ζήτημα που –όπως ανέφερε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη– παραμένει σε επεξεργασία και θα επανέλθει στο υπουργικό συμβούλιο. Επίσης, αποσύρθηκε ρύθμιση που θα επέτρεπε σε δημοσίους υπαλλήλους να διδάσκουν ως εντεταλμένοι διδάσκοντες στα ΑΕΙ.

«Από τη θεωρία στην πράξη»

Αναφερόμενη στο Διεθνές Απολυτήριο, η υπουργός Παιδείας τόνισε ενώπιον της Βουλής: «Για πρώτη φορά περνάμε από τη θεωρητική πρόβλεψη στην πράξη, εντάσσοντας το International Baccalaureate στο δημόσιο σχολείο με σαφείς όρους και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Η πιστοποίηση των πρώτων 13 σχολείων αναμένεται έως τον Μάιο και ο στόχος είναι η έναρξη του προγράμματος τον Σεπτέμβριο του 2026. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό βήμα για ένα ακόμη πιο εξωστρεφές, σύγχρονο και ποιοτικό δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Και βεβαίως, καμία συζήτηση δεν γίνεται για ένταξη στο δημόσιο πανεπιστήμιο μέσω ΙΒ. Στα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας η εισαγωγή γίνεται μόνο μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων, και αυτό το γνωρίζετε πολύ καλά».

Παράλληλα σημείωσε ότι το ΙΒ δεν αποτελεί νέο θεσμό για το ελληνικό δίκαιο, καθώς «το International Baccalaureate προβλέπεται ήδη από τον ν. 2327/1995 ως τίτλος ισότιμος προς το απολυτήριο λυκείου. Αυτό που κάνουμε σήμερα είναι κάτι διαφορετικό και πολύ πιο ουσιαστικό. Φέρνουμε στην πράξη τη δυνατότητα υλοποίησης αυτού του πλαισίου μέσα στη δημόσια εκπαίδευση, με συγκεκριμένους όρους οργάνωσης, στελέχωσης και πιστοποίησης».

Τα 13 σχολεία που εντάσσονται στο πρόγραμμα

Ήδη έχουν επιλεγεί οι πρώτες 13 σχολικές μονάδες από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο και Ηράκλειο, ενώ έχουν προηγηθεί επιμορφώσεις εκπαιδευτικών.

ΑΤΤΙΚΗ

Μουσικό Σχολείο Αθήνας

Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα

Μουσικό Σχολείο Παλλήνης

Πρότυπο ΓΕΛ Αναβρύτων

Πρότυπο ΓΕΛ Αγίων Αναργύρων

Πρότυπο ΓΕΛ Βαρβακείου

Πρότυπο ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

Πρότυπο ΓΕΛ Ιωνιδείου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1ο Πρότυπο ΓΕΛ «Μανόλης Ανδρόνικος»

Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

ΒΟΛΟΣ

Μουσικό Σχολείο Βόλου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Πρότυπο ΓΕΛ Ηρακλείου

Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του ΙΒ

Η υλοποίηση του προγράμματος ακολουθεί συγκεκριμένα στάδια: Τον Απρίλιο ολοκληρώνεται η διαδικασία αιτήσεων για πιστοποίηση, τον Μάιο πραγματοποιούνται οι επιτόπιες αξιολογήσεις, ενώ έως τα τέλη Ιουνίου αναμένονται οι τελικές αποφάσεις του Οργανισμού Διεθνούς Απολυτηρίου.

Η λειτουργία των πιστοποιημένων σχολείων τοποθετείται χρονικά στον Σεπτέμβριο του 2026. Παράλληλα, προβλέπονται ρυθμίσεις για στελέχωση, ορισμό συντονιστών, επιμίσθια εκπαιδευτικών και κάλυψη εξόδων για βιβλία, εξοπλισμό και εξετάσεις μαθητών.

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας: Δωρεάν ψηφιακή εξέταση για μαθητές

Σημαντική αλλαγή προωθείται και στο πεδίο της γλωσσομάθειας, με την καθιέρωση δωρεάν ψηφιακού πιστοποιητικού για μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου από το 2026–2027.

Η υπουργός υπογράμμισε: «Για πρώτη φορά, οι μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ Γυμνασίου θα μπορούν να αποκτήσουν χωρίς καμιά επιβάρυνση για τις οικογένειες, ένα αξιόπιστο και αναγνωρισμένο κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Παράλληλα, εξελίσσουμε το Κρατικό Πιστοποιητικό σε ένα σύγχρονο, ψηφιακό και πλήρως δωρεάν σύστημα πιστοποίησης γλωσσομάθειας, ενισχύοντας την ισότητα των ευκαιριών και την ποιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης. Το νέο σύστημα εξετάσεων εισάγει καινοτόμες μεθόδους αξιολόγησης, καθώς βασίζεται σε προσαρμοστικές εξετάσεις μέσω υπολογιστή, αξιοποιεί ενιαίες και επιστημονικά ελεγμένες δεξαμενές θεμάτων, υποστηρίζεται από δίκτυο Κέντρων Ηλεκτρονικών Εξετάσεων σε όλη τη χώρα».

Η καθολική εφαρμογή του μέτρου θα εξελιχθεί σταδιακά έως το 2030, με συνολική χρηματοδότηση 20,8 εκατ. ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026–2030.

Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών – Θεσμική τομή στον πολιτισμό

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, η οποία χαρακτηρίζεται ως μακροχρόνιο αίτημα του καλλιτεχνικού χώρου.

Η Σοφία Ζαχαράκη σημείωσε: «Υλοποιούμε ένα όραμα και ένα αίτημα 50 ετών και ταυτόχρονα ρυθμίζουμε με κανόνες, συνέχεια και προοπτική την καλλιτεχνική εκπαίδευση», και πρόσθεσε: «Θεμελιώνουμε ένα ίδρυμα σχεδιασμένο για τη φύση των παραστατικών τεχνών, που οργανώνει πρώτο, δεύτερο και τρίτο κύκλο σπουδών, αναπτύσσει έρευνα και παρέχει παιδαγωγική εκπαίδευση και εξειδίκευση. Ένα ίδρυμα στο οποίο η καλλιτεχνική πράξη και η δεξιότητα αναγνωρίζονται ως πυρήνας του γνωστικού αντικειμένου».

Η νέα σχολή θα λειτουργεί ως αυτοδιοικούμενο ΑΕΙ, σε συνεργασία με φορείς όπως το Εθνικό Θέατρο, η Εθνική Λυρική Σκηνή, το ΚΘΒΕ και το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης.

Η εφαρμογή της σχολής θα βασιστεί σε μεταβατικό μοντέλο, αξιοποιώντας υπάρχουσες υποδομές, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η λειτουργία της.

Όπως υπογράμμισε η υπουργός: «Η μετάβαση δεν γίνεται με θεσμικό κενό. Η Α.Σ.Π.Τ. μπορεί να ξεκινήσει άμεσα, με χρήση υφιστάμενων υποδομών και με ρεαλιστικούς όρους εφαρμογής, χωρίς να εξαρτάται από την προηγούμενη ολοκλήρωση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων. Αυτό σημαίνει σοβαρή μεταρρύθμιση. Όχι μόνο να θεσπίζεις, αλλά και να μπορείς να εφαρμόζεις».

Το νομοσχέδιο εισάγει επίσης ενιαίο πλαίσιο καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, με διαβάθμιση τίτλων στο επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και δυνατότητα μετάβασης στο επίπεδο 6 μέσω κατατακτηρίων ή ειδικών προγραμμάτων.

Ψηφιακός μετασχηματισμός, ΑΕΙ και επαγγέλματα

Παράλληλα, προβλέπονται παρεμβάσεις σε πολλαπλά επίπεδα:

Σχολικές υποδομές και βιβλιοθήκες

Δημιουργείται ενιαίο ψηφιακό δίκτυο σχολικών βιβλιοθηκών που συνδέεται με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος μέσω του ΙΤΥΕ «Διόφαντος», ενώ συγκροτείται εθνική επιτροπή συντονισμού.

Ανώτατη εκπαίδευση

Ρυθμίζονται θέματα πιστοποίησης παιδαγωγικής επάρκειας, μισθολογικά ζητήματα στελεχών ΑΕΙ, αναγνώριση τίτλων μέσω ΔΟΑΤΑΠ και οργανωτικά θέματα του ΙΕΠ.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Εισάγεται διαδικασία ελέγχου αναλογικότητας για ρυθμιζόμενα επαγγέλματα και θεσμοθετούνται επιτροπές αξιολόγησης σε κάθε υπουργείο.

Ρυθμίσεις για εκπαιδευτικούς και λοιπές διατάξεις

Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει επίσης:

ρυθμίσεις αποσπάσεων και μετατάξεων εκπαιδευτικών

παράταση θητείας συντονιστών εκπαίδευσης εξωτερικού

επιμίσθια και μισθολογικές προσαρμογές

δυνατότητες απασχόλησης σε δομές δια βίου μάθησης

αποζημιώσεις σε επιτροπές διαλόγου

ρυθμίσεις για ηλεκτρονικές εξετάσεις γλωσσομάθειας

παράταση ειδικής εισαγωγής στα ΑΕΙ για πληγέντες από τα Τέμπη

Σημειώνεται, ότι το υπό συζήτηση νομοσχέδιο συνιστά ένα από τα πιο εκτεταμένα νομοθετικά πακέτα των τελευταίων ετών στον χώρο της εκπαίδευσης, με παρεμβάσεις που εκτείνονται από το σχολείο έως τα πανεπιστήμια και την καλλιτεχνική εκπαίδευση, σηματοδοτώντας μια συνολική αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού χάρτη της χώρας.

