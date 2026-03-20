Χαμός σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης – Έβριζε και απειλούσε μέσα στα επείγοντα, συνελήφθη από την αστυνομία

Χειροπέδες πέρασαν οι Αρχές σε έναν 38χρονο, που προκάλεσε τον απόλυτο πανικό στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, στη Θεσσαλονίκη.

Το Κέντρο Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης δέχθηκε κλήση για άτομο με επιθετική συμπεριφορά στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου.

Αστυνομικοί της ομάδας Ζ, που έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι ο άνδρας εμφανίζει επιθετική συμπεριφορά σε ασθενείς και επισκέπτες, ενώ εξύβριζε και απειλούσε τους αστυνομικούς, αρνούμενος να συνεργαστεί.

Ο 38χρονος συνελήφθη για απειλή, εξύβριση, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων.

Διαβάστε επίσης:

