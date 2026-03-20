search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.03.2026 12:30
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.03.2026 11:19

Κρήτη: Χειροπέδες σε περιπτερά του Ηρακλείου – Πούλησε βότκα σε 15χρονο σε σχολική εκδρομή

Μείωση ενοικίου 40% και στα περίπτερα - Media

Στη σύλληψη ενός 45χρονου ιδιοκτήτη περιπτέρου στην Κρήτη προχώρησαν οι αρχές, καθώς κατηγορείται ότι πούλησε αλκοολούχο ποτό σε ανήλικο.

Το περιστατικό, σύμφωνα με το neakriti.gr, εκτυλίχθηκε στις 18/3, κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στο Ηράκλειο. Ο 15χρονος μαθητής από τα Χανιά αγόρασε βότκα από το περίπτερο και την κατανάλωσε, με αποτέλεσμα να αισθανθεί έντονη αδιαθεσία και να χάσει τις αισθήσεις του.

Οι συνοδοί καθηγητές αντέδρασαν άμεσα και κάλεσαν ασθενοφόρο, με τον μαθητή να μεταφέρεται στο ΠΑΓΝΗ, όπου παρέμεινε για προληπτικούς λόγους για ένα βράδυ.

Την επόμενη ημέρα, ο πατέρας του μετέβη στο Ηράκλειο, παρέλαβε τον γιο του και επέστρεψαν στα Χανιά, με την εκδρομή να συνεχίζεται κανονικά.

Διαβάστε επίσης:

Χαμός σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης – Έβριζε και απειλούσε μέσα στα επείγοντα, συνελήφθη από την αστυνομία

Λάρισα: Μηνύσεις Καρυστιανού και Ρούτσι για τα «έκτροπα στα δικαστήρια», μετά τη διακοπή της δίκης για τα βίντεο

Βέροια: «Ερευνάται το κινητό της, υπάρχουν μαρτυρικές καταθέσεις» – Θρίλερ με την 24χρονη που βρέθηκε χτυπημένη σε πιλοτή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
MEDIA

Το ABC ακυρώνει το «The Bachelorette» – Διέρρευσε βίντεο με την πρωταγωνίστρια της σεζόν να ασκεί βία στον πρώην σύντροφό της

ΕΛΛΑΔΑ

Παναγιώτης Ψωμιάδης: Κάθειρξη 10 ετών για τα «45άρια» – Απόφαση για έκτιση ποινής κατ’ οίκον αλλά… ελεύθερος μέχρι το Εφετείο

ΚΟΣΜΟΣ

Χριστοδουλίδης στο Bloomberg: Πρέπει να συζητηθεί το ζήτημα των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Γερουλάνος «παίρνει θέση» ενόψει συνεδρίου: Διαφωνώ κάθετα με τη συνεργασία με ΝΔ

ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ: Ναι στον γάμο ομόφυλων ζευγαριών και στην υιοθεσία παιδιών από αυτά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο δικαστικό «φρένο» στην αυθαιρεσία των funds – Προστασία των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη

ΚΟΣΜΟΣ

«Καμπανάκι» από τον CEO της Rheinmetall: Τα αποθέματα πυραύλων έχουν σχεδόν εξαντληθεί 

ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη γκάφα: Πώς το τζόκινγκ ενός Γάλλου αξιωματικού αποκάλυψε την ακριβή θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ Ντε Γκολ»

ΚΑΛΧΑΣ

Ο Κλίντον και η ελπίδα για ειρήνη, τα Τέμπη, οι δικαστικές περιπέτειες της ΝΔ και ο Μακάριος, τα κληρονομικά του ΣΥΡΙΖΑ και τα συνεδριακά του ΠΑΣΟΚ 

CUCINA POVERA

Ολονύχτια βρώμη σοκολάτας (νηστίσιμη)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3