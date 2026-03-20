MRB: Τι κυβέρνηση θέλουν οι πολίτες – Η δυναμική των Τσίπρα, Καρυστιανού Σαμαρά – Τι απαντούν για τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ

Πολιτική αλλαγή ζητά η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στη δημοσκόπηση της MRB, το δεύτερο μέρος της οποίας παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open. Oι πολίτες απαντούν και για τα υπό ίδρυση κόμματα των Σαμαρά, Τσίπρα, Καρυστιανού, ενώ τοποθετούνται και για τις εσωκομματικές εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ ενόψει και του συνεδρίου του.

Πάνω από το 67% των ερωτηθέντων μάλιστα επιθυμεί αλλαγή σκυτάλης στην εξουσία.

Στο ερώτημα αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ΝΔ αξίζουν και τρίτη κυβερνητική θητεία το 27,2% λέει ναι ενώ το 67,9% λέει πως πρέπει να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή.

Σε ερώτηση τι είδους κυβέρνηση θα ήθελαν οι πολίτες μετά τις επόμενες εκλογές, το 22,1% προτιμά «οικουμενική κυβέρνηση όλων των κομμάτων», το 20,1% «κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ με κόμματα Αριστεράς», το 17,9% «αυτοδύναμη κυβέρνηση ΝΔ», το 11% «κυβέρνηση συνεργασίας ΝΔ-Βελόπουλου και άλλων κομμάτων από τη Δεξιά», το 8,5% «κυβέρνηση συνεργασίας ΝΔ-ΠΑΣΟΚ».

Στους ψηφοφόρους της ΝΔ τα ποσοστά όπως είναι φυσικό είναι υπέρ της αυτοδύναμης Νέας Δημοκρατίας με 58,3%, οικουμενική με 12,7%, κυβέρνηση ΝΣ-ΠΑΣΟΚ με 11,1% και κυβέρνηση με Βελόπουλο και δεξιά κόμματα θέλει το 9,1%.

Στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ το 57,2% θέλει κυβέρνηση με τα κόμματα της αριστεράς, το 13,2% αυτοδύναμη ΝΔ,το 11,1% οικουμενική,το 9% με ΝΔ, και το 3,4% κυβέρνηση ΝΔ-Βελόπουλου με άλλα δεξιά κόμματα.

Στο ερώτημα για το πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα κόμμα με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα το 76,6% λέει πως δεν θα τον ψήφιζε ή μάλλον δεν θα τον ψήφιζε ενώ το 20,9% πως σίγουρα ή μάλλον θα τον ψήφιζε.

Στο ίδιο ερώτημα για την Μαρία Καρυστιανού το 62,5% λέει πως δεν θα την ψήφιζε και το 30,6% θα την ψήφιζε.

Για τον Αντώνη Σαμαρά το 82,4% δεν θα ψήφιζε ένα νέο κόμμα από τον πρώην πρωθυπουργό και το 14,3% θα το ψήφιζε.

Όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ η κριτική στις επιλογές της ηγεσίας κάνει κακό στην εικόνα του λέει το 53,1% και πως κάνει καλό το 42,7%.

Στο ερώτημα προς τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ για την αξιολόγηση της πορείας του κόμματος το 60% λέει προς τη σωστή και το 38,4% προς τη λάθος.

Στο πόσο πιθανό είναι το ΠΑΣΟΚ να βγει πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές το 68,6% των ψηφοφόρων του λέει πως δεν είναι πιθανό ενώ το 28,6% λέει πως είναι πολύ ή αρκετά πιθανό.

