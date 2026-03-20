Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Έσκασε» η «φούσκα» των ακινήτων στο Ντουμπάι – Κατάρρευση τιμών

Η φούσκα των ακινήτων στο Ντουμπάι έχει σκάσει με τις τιμές ορισμένων σπιτιών να έχουν ήδη μειωθεί κατά πάνω από 25%, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται και οι πύραυλοι του Ιράν συνεχίζουν να εκτοξεύονται προς τα ΗΑΕ.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η αγορά ακινήτων σε πολυτελείς περιοχές της πόλης έχει δει δραματικές μειώσεις τις τρεις εβδομάδες από την πρώτη βολή. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία πτώση που έχει παρατηρηθεί μέχρι στιγμής στις ιδιοκτησίες στο Ντουμπάι ανέρχεται στο 26,7% για ένα ολοκαίνουργιο, πολυτελές διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων. Το ακίνητο, επιφάνειας 1.659 τετραγωνικών μέτρων, πωλούνταν αρχικά περίπου 1,2 εκατομμύρια λίρες, αλλά πλέον έχει καταχωρηθεί προς πώληση περίπου στις 900.000 λίρες.

Την ίδια στιγμή, μία πολυτελής κατοικία 7 δωματίων στην περιοχή Arabian Ranches είδε την τιμή της να μειώνεται κατά 1,1 εκατομμύρια λίρες από την αρχική τιμή των 5,5 εκατομμυρίων. Σε άλλη περίπτωση, μια τεράστια έπαυλη στην περιοχή Lanai Island έχασε 2,3 εκατομμύρια λίρες από την αρχική ζητούμενη τιμή των 22 εκατομμυρίων.

Παρόμοια εικόνα παρατηρείται και στα περιζήτητα Jumeirah Islands, όπου μια βίλα πέντε υπνοδωματίων με θέα σε λίμνη είδε την τιμή της να μειώνεται κατά περίπου ένα εκατομμύριο λίρες. Η δραματική πτώση των τιμών έχει αφήσει πολλούς επενδυτές σε δύσκολη θέση. Ξένοι αγοραστές που είχαν επενδύσει εκατομμύρια σε ακίνητα στα ΗΑΕ βρίσκονται πλέον σε αδιέξοδο, καθώς δυσκολεύονται να πουλήσουν τα ακίνητά τους όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις με πυραύλους και drones.

Έρευνα της Goldman Sachs δείχνει ότι οι συναλλαγές ακινήτων στις αρχές Μαρτίου μειώθηκαν κατά 31% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι και κατά 51% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Η κατάσταση αυτή οδήγησε σε σημαντική πτώση των μετοχών μεγάλων κατασκευαστικών εταιρειών των ΗΑΕ. Οι αναλυτές σημειώνουν ότι η πτώση στις συναλλαγές ακινήτων είναι μεγαλύτερη από εκείνη που είχε καταγραφεί σε προηγούμενες κρίσεις στην περιοχή, ακόμη και μετά τις μεγάλες πλημμύρες του 2024 ή τις παλαιότερες εντάσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

