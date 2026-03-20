Σάλος με την ατάκα Νετανιάχου «ο Ιησούς δεν έχει πλεονέκτημα έναντι του Τζένγκις Χαν» – «Δεν ήθελα να προσβάλω» (video)

Η χθεσινή ομιλία του Μπενιαμίν Νετανιάχου, στην οποία ουσιαστικά προανήγγειλε χερσαίες επιθέσεις κατά του Ιράν, προκάλεσε σάλο και σε… θρησκευτικό επίπεδο.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, σε μια τραγική ομιλία του, δίχως καμία ενοχή ανέφερε ότι για να επιτεθείς σε ένα κράτος που λες ότι σε απειλεί «δεν αρκεί να είσαι ηθικός και δίκαιος».

«Ένας από τους ιστορικούς που θαυμάζω ο Γουίλ Ντουράντ έγραψε σε βιβλίο του ότι “η ιστορία αποδεικνύει ότι δυστυχώς ο Ιησούς Χριστός δεν έχει κανένα πλεονέκτημα έναντι του Τζένγκις Χαν. Αν είσαι αρκετά ισχυρός, ανηλεής και δυνατός, το κακό θα κερδίσει το καλό. Η επιθετικότητα θα υπερισχύσει της μετριοπάθειας» ήταν η φράση του.

Έχοντας ήδη καταστρέψει την εικόνα του Ισραήλ παγκοσμίως, ο Νετανιάχου συνέχισε να βάζει αυτογκόλ κατά του λαού του, καθώς στα σόσιαλ δέχτηκε ανηλεή επίθεση.

Βλέποντας την γενική κατακραυγή για την τραγική δήλωσή του, έκανε ανάρτηση λέγοντας πως είναι… fake news ότι δεν σέβεται τους χριστιανούς.

«Οι χριστιανοί είναι προστατευμένοι και ζουν καλά στο Ισραήλ. Το ξεκαθαρίζω: Δεν υποτίμησα τον Ιησού Χριστό. Αντίθετα επικαλέστηκα τον μεγάλο ιστορικό Γουίλ Ντουράντ έναν ένθερμος θαυμαστή του Ιησού Χριστού, ο οποίος υποστήριξε ότι η ηθική από μόνη της δεν αρκεί για να διασφαλίσει την επιβίωση. Ένας ηθικά ανώτερος πολιτισμός μπορεί παρ’ όλα αυτά να καταρρεύσει απέναντι σε έναν αδίστακτο εχθρό, αν δεν έχει τη δύναμη να υπερασπιστεί τον εαυτό του» δήλωσε.

