ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.03.2026 10:35
Σάλος με την ατάκα Νετανιάχου «ο Ιησούς δεν έχει πλεονέκτημα έναντι του Τζένγκις Χαν» – «Δεν ήθελα να προσβάλω» (video)

Η χθεσινή ομιλία του Μπενιαμίν Νετανιάχου, στην οποία ουσιαστικά προανήγγειλε χερσαίες επιθέσεις κατά του Ιράν, προκάλεσε σάλο και σε… θρησκευτικό επίπεδο.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, σε μια τραγική ομιλία του, δίχως καμία ενοχή ανέφερε ότι για να επιτεθείς σε ένα κράτος που λες ότι σε απειλεί «δεν αρκεί να είσαι ηθικός και δίκαιος». 

«Ένας από τους ιστορικούς που θαυμάζω ο Γουίλ Ντουράντ έγραψε σε βιβλίο του ότι “η ιστορία αποδεικνύει ότι δυστυχώς ο Ιησούς Χριστός δεν έχει κανένα πλεονέκτημα έναντι του Τζένγκις Χαν. Αν είσαι αρκετά ισχυρός, ανηλεής και δυνατός, το κακό θα κερδίσει το καλό. Η επιθετικότητα θα υπερισχύσει της μετριοπάθειας» ήταν η φράση του.

Έχοντας ήδη καταστρέψει την εικόνα του Ισραήλ παγκοσμίως, ο Νετανιάχου συνέχισε να βάζει αυτογκόλ κατά του λαού του, καθώς στα σόσιαλ δέχτηκε ανηλεή επίθεση.

Βλέποντας την γενική κατακραυγή για την τραγική δήλωσή του, έκανε ανάρτηση λέγοντας πως είναι… fake news ότι δεν σέβεται τους χριστιανούς.

«Οι χριστιανοί είναι προστατευμένοι και ζουν καλά στο Ισραήλ. Το ξεκαθαρίζω: Δεν υποτίμησα τον Ιησού Χριστό. Αντίθετα επικαλέστηκα τον μεγάλο ιστορικό Γουίλ Ντουράντ έναν ένθερμος θαυμαστή του Ιησού Χριστού, ο οποίος υποστήριξε ότι η ηθική από μόνη της δεν αρκεί για να διασφαλίσει την επιβίωση. Ένας ηθικά ανώτερος πολιτισμός μπορεί παρ’ όλα αυτά να καταρρεύσει απέναντι σε έναν αδίστακτο εχθρό, αν δεν έχει τη δύναμη να υπερασπιστεί τον εαυτό του» δήλωσε.

Διαβάστε επίσης:

Κλιματική αλλαγή: Τους 43 βαθμούς ξεπέρασε ο υδράργυρος σε περιοχή της Αριζόνας – Ιστορικό υψηλό για μήνα Μάρτιο

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από τη σύρραξη στον Περσικό

WSJ: Αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη ξεκινούν τις επιχειρήσεις για την απελευθέρωση των Στενών του Ορμούζ

ΣΙΝΕΜΑ

«What Happens at Night»: Πρώτη γεύση από το θρίλερ του Martin Scorsese με τους Leonardo DiCaprio και Jennifer Lawrence (photo)

ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νεκρός 19χρονος μετανάστης, κρατούμενος της ICE – Αισχρή ανακοίνωση από την υπηρεσία που «βλέπει» αυτοκτονία -«Εγκληματίας παράνομος»

ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Νεκρός ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης – Το Ιράν χτύπησε ξανά διυλιστήριο στο Κουβέιτ, αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη – Live οι εξελίξεις

Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις επιδότησης δανείων - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Βόμβα» 80,2 δισ. ευρώ στα χέρια των Servicers: Εκτόξευση των «κόκκινων» δανείων το δ’ τρίμηνο του 2025

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συναγερμός στην ΕΚΤ – Ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων λόγω πολέμου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο δικαστικό «φρένο» στην αυθαιρεσία των funds – Προστασία των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη

ΚΟΣΜΟΣ

«Καμπανάκι» από τον CEO της Rheinmetall: Τα αποθέματα πυραύλων έχουν σχεδόν εξαντληθεί 

ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη γκάφα: Πώς το τζόκινγκ ενός Γάλλου αξιωματικού αποκάλυψε την ακριβή θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ Ντε Γκολ»

CUCINA POVERA

Ολονύχτια βρώμη σοκολάτας (νηστίσιμη)

ΕΛΛΑΔΑ

Οργισμένες αντιδράσεις για τη διακοπή της δίκης για τα Τέμπη:  «Γιατί εξαφανίστηκε η πρόεδρος της έδρας», ρωτά η Ζωή - «Δεν υπάρχει δικαιοσύνη», λέει η Καρυστιανού

