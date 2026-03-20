search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.03.2026 08:31
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.03.2026 07:26

Συντάξεις Απριλίου 2026: Την επόμενη εβδομάδα όλες οι πληρωμές – Ποιοι πάνε Ταμείο πριν και ποι μετά την παρέλαση (video)

trapeza new

Χρήματα στους λογαριασμούς τους θα δουν την επόμενη εβδομάδα οι συνταξιούχοι, καθώς όλα τα Ταμεία θα πληρώσουν νωρίτερα τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Απριλίου λόγω 25ης Μαρτίου.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ, την Πέμπτη 26 Μαρτίου πρόκειται να καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα πρώην ταμεία μη μισθωτών, ενώ την Παρασκευή 27 Μαρτίου, οι συντάξεις των πρώην Ταμείων μισθωτών, καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Όπως συμβαίνει κάθε μήνα, οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από τον απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, δηλαδή την Δευτέρα 24 Μαρτίου (καθώς η Τρίτη 25 Μαρτίου είναι η αργία) και την Πέμπτη 26 Μαρτίου αντίστοιχα.Play Video

Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Απριλίου θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Πέμπτη 26 Μαρτίου.

Συγκεκριμένα:

  • Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 26 Μαρτίου
  • Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 26 Μαρτίου
  • Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 26 Μαρτίου
  • Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Πέμπτη 26 Μαρτίου5
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Πέμπτη 26 Μαρτίου

Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Απριλίου θα διενεργηθούν για τους μισθωτούς την Παρασκευή 27 Μαρτίου.

Συγκεκριμένα:

  • Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Μαρτίου
  • Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Μαρτίου
  • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Παρασκευή 27 Μαρτίου
  • Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Μαρτίου
  • Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Μαρτίου
  • Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Μαρτίου
  • ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Μαρτίου
  • Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Μαρτίου
  • Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Μαρτίου
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Παρασκευή 27 Μαρτίου

Τέλος, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τρίτη 31 Μαρτίου.

Διαβάστε επίσης:

Ξεκίνησε η απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου από τον ΙΕΑ – Δύο εκατ. βαρέλια αποδεσμεύει η Ελλάδα, οι συνεισφορές ανά χώρα

Πιερρακάκης: Η διάρκεια και το επίπεδο της αποσταθεροποίησης θα είναι καθοριστικά για τα ενεργειακά μέτρα

Στουρνάρας: Προειδοποίηση για σοβαρές επιπτώσεις από μια παρατεταμένη σύγκρουση στον Κόλπο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
katotatos misthos 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η «ακτινογραφία» των νέων αυξήσεων: Τι μπαίνει στην τσέπη

stankoglou-new
LIFESTYLE

Γιάννης Στάνκογλου: «Τα παράτησα όλα για μια γυναίκα, για τη μητέρα των παιδιών μου» (Video)

Kyriakos-Mitsotakis (1)
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Και στο βάθος, ανασχηματισμός…

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Δύο συλλήψεις για απόπειρα δολοφονίας σε βάρος 57χρονου – Τον χτύπησαν και τον πυροβόλησαν επτά φορές

Katastima-DEI-Kallithea-2
BUSINESS

ΔΕΗ: Ισχυρή κερδοφορία το 2025 με EBITDA 2 δισ. και επιτάχυνση επενδύσεων στις ΑΠΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
stegastika daneia 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο δικαστικό «φρένο» στην αυθαιρεσία των funds – Προστασία των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη

Missles
ΚΟΣΜΟΣ

«Καμπανάκι» από τον CEO της Rheinmetall: Τα αποθέματα πυραύλων έχουν σχεδόν εξαντληθεί 

Charles De Gaulle Faliro
ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη γκάφα: Πώς το τζόκινγκ ενός Γάλλου αξιωματικού αποκάλυψε την ακριβή θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ Ντε Γκολ»

overnight_oats
CUCINA POVERA

Ολονύχτια βρώμη σοκολάτας (νηστίσιμη)

tempi-new
ΕΛΛΑΔΑ

Οργισμένες αντιδράσεις για τη διακοπή της δίκης για τα Τέμπη:  «Γιατί εξαφανίστηκε η πρόεδρος της έδρας», ρωτά η Ζωή - «Δεν υπάρχει δικαιοσύνη», λέει η Καρυστιανού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

