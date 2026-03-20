Συντάξεις Απριλίου 2026: Την επόμενη εβδομάδα όλες οι πληρωμές – Ποιοι πάνε Ταμείο πριν και ποι μετά την παρέλαση (video)

Χρήματα στους λογαριασμούς τους θα δουν την επόμενη εβδομάδα οι συνταξιούχοι, καθώς όλα τα Ταμεία θα πληρώσουν νωρίτερα τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Απριλίου λόγω 25ης Μαρτίου.
Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ, την Πέμπτη 26 Μαρτίου πρόκειται να καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα πρώην ταμεία μη μισθωτών, ενώ την Παρασκευή 27 Μαρτίου, οι συντάξεις των πρώην Ταμείων μισθωτών, καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
Όπως συμβαίνει κάθε μήνα, οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από τον απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, δηλαδή την Δευτέρα 24 Μαρτίου (καθώς η Τρίτη 25 Μαρτίου είναι η αργία) και την Πέμπτη 26 Μαρτίου αντίστοιχα.
Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Απριλίου θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Πέμπτη 26 Μαρτίου.
Συγκεκριμένα:
Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Απριλίου θα διενεργηθούν για τους μισθωτούς την Παρασκευή 27 Μαρτίου.
Συγκεκριμένα:
Τέλος, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τρίτη 31 Μαρτίου.
