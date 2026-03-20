Θεσσαλονίκη – Δικηγόρος οικογένειας 20χρονου: «Η δολοφονία σχετίζεται με οπαδική βία – Εμπλέκονται μεγάλοι παράγοντες της ΠΑΕ Άρης» (video)

Στα στοιχεία που δείχνουν ότι η δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης είχε οπαδικό κίνητρο αναφέρθηκε το πρωί της Παρασκευής (20/3) ο δικηγόρος της οικογένειας του νεαρού.

«Τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι ξεκάθαρη δολοφονία, η οποία έχει να κάνει με οπαδική βία», τόνισε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις στο Mega ο δικηγόρος Νίκος Αλεξανδρής.

«Ο νεκρός είναι πάντα ο ίδιος, δεν έχει χρώμα. Όμως θα πρέπει οι συγγενείς των νεκρών να θεωρούν ότι υπάρχει ισονομία. Έχουμε δύο γονείς οι οποίοι δεν έχουν βγει έξω όλες αυτές τις μέρες. Να θυμηθούμε τι έχει γίνει στις προηγούμενες περιπτώσεις», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια ο Νίκος Αλεξανδρής σημείωσε «τα στοιχεία που έχουν έρθει στην κατοχή μας από τις πρώτες μέρες και φοβούμαι πως θα αποδειχθεί ότι τα είχε η αστυνομία στη διάθεσή της, δείχνουν ότι είναι ξεκάθαρη δολοφονία η οποία έχει να κάνει με οπαδική βία»

«Νομίζω ότι τα μηνύματα τα είχε η αστυνομία από την πρώτη στιγμή. Σε αντίστοιχες δολοφονίες – γιατί οι δολοφονίες είναι ίδιες παντού – σε αντίστοιχες δολοφονίες θυμίζω ότι είχαν ανέβει κλιμάκια της ΕΥΠ σε κάποιες ώρες πάνω στη Θεσσαλονίκη. Εδώ περιμένουμε», πρόσθεσε.

Τέλος, ο δικηγόρος της οικογένειας κατήγγειλε ότι «εμπλέκονται και στελέχη της ΠΑΕ Άρης» στην υπόθεση.

Παναγιώτης Ψωμιάδης: Κάθειρξη 10 ετών για τα «45άρια» – Απόφαση για έκτιση ποινής κατ’ οίκον αλλά… ελεύθερος μέχρι το Εφετείο

ΣτΕ: Ναι στον γάμο ομόφυλων ζευγαριών και στην υιοθεσία παιδιών από αυτά

Βέροια: Προσήχθη ύποπτος για τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης



