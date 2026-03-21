Μεταμεσονύχτιος σεισμός 4,2 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε στη 01:31 στην Κεφαλονιά, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου.
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 5 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά του Ληξουρίου και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 5 χιλιόμετρα.
