Μεταμεσονύχτιος σεισμός 4,2 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε στη 01:31 στην Κεφαλονιά, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 5 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά του Ληξουρίου και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 5 χιλιόμετρα.

