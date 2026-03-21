ΣΑΒΒΑΤΟ 21.03.2026 12:29
Πανεπιστήμιο Πατρών: Έρευνα για τις περιβαλλοντικές συνέπειες των πυρκαγιών του Αυγούστου σε Πάτρα και Δυτική Αχαΐα

Άμεσα πρόκειται να ξεκινήσει από το Εργαστήριο Υδρογεωλογίας του τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και το Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης Διοξινών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», η διερεύνηση των επιπτώσεων που προκάλεσαν οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές, οι οποίες έπληξαν τον Αύγουστο του 2025 περιοχές της Πάτρας και της Δυτικής Αχαΐας.

Σκοπός του συγκεκριμένου έργου, το οποίο θα υλοποιηθεί μέσω προγραμματικής σύμβασης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τα δύο Εργαστήρια, «είναι η επιστημονική διερεύνηση τυχόν πρόκλησης ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος, καθώς και η επαγόμενη έκλυση επικίνδυνων χημικών παραγόντων στο γειτονικό περιβάλλον με πιθανές επιπτώσεις στην δημόσια υγεία».

Όπως αναφέρεται στο κείμενο της προγραμματικής σύμβασης, την οποία παρουσιάζει το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, «στο πλαίσιο ανάπτυξης του ολιστικού προγράμματος αποκατάστασης των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του περασμένου Αυγούστου που εκπονείται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς επίσης και της ανάγκης για Στρατηγικό Σχέδιο Ανθεκτικότητας και Προσαρμογής στις Κλιματικές Προκλήσεις, θεωρείται επιτακτική ανάγκη η ανάπτυξη άξονα συνεργασίας με εξειδικευμένους επιστημονικούς φορείς για τη διερεύνηση των περιβαλλοντικών και υγειονομικών επιπτώσεων των προαναφερόμενων πυρκαγιών».

Άλλωστε, όπως τονίζεται, «οι δασικές πυρκαγιές προκαλούν εκτεταμένες αλλαγές στο έδαφος και στο νερό, με πιθανές συνέπειες τόσο για το φυσικό περιβάλλον όσο και για την υγεία των κατοίκων».

Ειδικότερα, όπως σημειώνεται, «θα διερευνηθεί η επιβάρυνση με διοξίνες και παρόμοιους τοξικούς ρύπους της ατμόσφαιρας, των υπογείων υδάτων, των κτηνοτροφικών και των φυτικών προϊόντων στην ευρύτερη περιοχή, ενώ οι μετρήσεις των ρύπων θα πραγματοποιηθούν με διαπιστευμένες μεθόδους, με βάση τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και οδηγίες, αλλά και την εθνική νομοθεσία».

Σύμφωνα λοιπόν με την προγραμματική σύμβαση, η εργαστηριακή διερεύνηση αποσκοπεί στα εξής:

* Στην αξιολόγηση της ποιότητας των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων και του εδάφους, μέσω της ανάλυσης γενικών και ειδικών παραμέτρων.

* Στον εντοπισμό και την ποσοτικοποίηση τυχόν ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος από προϊόντα καύσης, με ιδιαίτερη έμφαση στις διοξίνες και φουράνια.

* Στην εξαγωγή τεκμηριωμένων συμπερασμάτων σχετικά με την έκταση και τη σοβαρότητα των επιπτώσεων, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και τη λήψη άμεσων ή μελλοντικών μέτρων αποκατάστασης.

Όπως προβλέπεται από την προγραμματική σύμβαση, το Πανεπιστήμιο Πατρών αναλαμβάνει την εργαστηριακή διερεύνηση των γενικών φυσικοχημικών παραμέτρων και ιχνοστοιχείων σε νερό και έδαφος με δειγματοληψίες και αναλύσεις επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, καθώς και εδάφους σε επιλεγμένες περιοχές. Κατόπιν, θα ακολουθήσει σύνταξη έκθεσης με την αξιολόγηση της ποιότητας των νερών και του εδάφους, βάσει των αναλύσεων.

Από την πλευρά του, το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» θα αναλάβει «την ειδική και εξειδικευμένη διερεύνηση διοξινών και φουρανίων σε πολλαπλούς περιβαλλοντικούς και βιολογικούς δείκτες». Συγκεκριμένα, «θα πραγματοποιηθεί έλεγχος διοξινών στον αέρα, στα ύδατα, καθώς επίσης σε φυτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα για την εκτίμηση της μετάδοσης στην τροφική αλυσίδα».

Διαβάστε επίσης:

Στον αέρα το «Εξοικονομώ 2025» – Κίνδυνος απώλειας ευρωπαϊκών πόρων λόγω μηδενικής απορρόφησης

Πυρηνική ενέργεια: Οι αντιρρήσεις επιστημόνων και περιβαλλοντικών φορέων – Χαραλαμπίδης, Τσιπουρίδης μιλούν στο topontiki.gr

Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος: Οι αρθρωτοί πυρηνικοί αντιδραστήρες είναι πανάκριβοι, επικίνδυνοι και με ιστορικό αποτυχιών

Σοκάρει η Λόλα Νταϊφά: «Είδα κοσμήματα που μου είχαν κλέψει να τα πουλάει ο Τσαγκαράκης» (Video)

Γκαλερί Τσαγκαράκης: Κατάσχεση 190.000 ευρώ και σύλληψη υπαλλήλου – 7 μόνο γνήσια έργα ανάμεσα σε εκατοντάδες πλαστά

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 27 Μαρτίου

ΗΠΑ και Ισραήλ βομβάρδισαν πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν στη Νατάνζ – Bαλλιστικούς πυραύλους στον Ινδικό Ωκεανό εκτόξευσε η Τεχεράνη, όλες οι εξελίξεις

«Το Ισραήλ επωφελείται από τις διαφορές μας»: Μήνυμα Πεζεσκιάν στα μουσουλμανικά κράτη

Ιδιωτικά σχολεία: Σε ποιους διεθνείς ομίλους πέρασαν τα μεγάλα εκπαιδευτήρια και ποια έμειναν σε εγχώρια χέρια

«Καμπανάκι» από τον CEO της Rheinmetall: Τα αποθέματα πυραύλων έχουν σχεδόν εξαντληθεί 

Η Θεσσαλονίκη κοιτάζει ψηλότερα: Η μεγάλη ανάπλαση στα Κεραμεία Αλλατίνη και ο ουρανοξύστης που θα «βλέπει» αφ' υψηλού το Λευκό Πύργο

Τσακ Νόρις – Μπρους Λι: Η επική αναμέτρηση on camera και η αληθινή ιστορία πίσω από τη θρυλική σκηνή

Γιώργος Τσαγκαράκης: 300 πλαστοί πίνακες βρέθηκαν στην αποθήκη του, φέρεται να πωλούσε «Τσαρούχη» και «Παρθένη» έναντι 3.000-5.000

