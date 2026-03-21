Τουρισμός: Στη «μέγγενη» του πολέμου Κρήτη και Ρόδος – Το ρευστό σκηνικό του Πάσχα

Με την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή να αναδιατάσσει τον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη, η ελληνική «βαριά βιομηχανία» βρίσκεται αντιμέτωπη με μια εξίσωση για δυνατούς λύτες. Το επερχόμενο Πάσχα αποτελεί το πρώτο μεγάλο crash-test για την Κρήτη και τη Ρόδο, όπου η αρχική αισιοδοξία δίνει τη θέση της σε μια κατάσταση «ελεγχόμενης ανησυχίας».

Το «πάγωμα» των κρατήσεων και το πλήγμα στην κρουαζιέρα

Παρά το γεγονός ότι οι μεγάλες παραδοσιακές αγορές (Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία) δείχνουν προσώρας ανθεκτικότητα, η γεωπολιτική αβεβαιότητα έχει προκαλέσει μια σαφή στασιμότητα στις νέες κρατήσεις.

• Στην Κρήτη, οι ξενοδόχοι είδαν τις κρατήσεις για το Εβραϊκό Πάσχα να εξατμίζονται. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργος Πελεκανάκης, η ματαίωση των αφίξεων από το Ισραήλ αποτελεί την πρώτη ορατή απώλεια, με την αγορά να τηρεί στάση αναμονής.

• Στη Ρόδο, το πλήγμα είναι ήδη χειροπιαστό στον τομέα της κρουαζιέρας. Ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου, Χρήστος Μιχαλάκης, καταγράφει τις πρώτες ακυρώσεις μεγάλων πλοίων που αδυνατούν να προσεγγίσουν την περιοχή λόγω των πολεμικών επιχειρήσεων, στερώντας από την τοπική αγορά σημαντικά έσοδα.

Η Ελλάδα ως «ασφαλές καταφύγιο» έναντι της Τουρκίας

Παρά τις επιμέρους απώλειες, τα στατιστικά δεδομένα της Mabrian Technology (στοιχεία έως 14 Μαρτίου 2026) αναδεικνύουν μια παράδοξη ευκαιρία. Η Ελλάδα εμφανίζεται να ωφελείται από την ανασφάλεια που εκπέμπουν οι ανταγωνίστριες χώρες.

• Ο δείκτης Share of Searches δείχνει οριακή άνοδο για την Ελλάδα, την ώρα που η Τουρκία καταγράφει σημαντική πτώση (-0,46%), καθώς η γειτνίασή της με τη ζώνη των συγκρούσεων τη μετατρέπει σε «επίφοβο» προορισμό.

• Η μετατόπιση της ζήτησης προς τη Δυτική Μεσόγειο (Ισπανία) και την Ελλάδα επιβεβαιώνει ότι ο τουρίστας του 2026 προτεραιοποιεί την ασφάλεια πάνω από την τιμή.

Ο «πύραυλος» των καυσίμων απειλεί τα εισιτήρια

Πέρα από τα γεωπολιτικά, ο μεγάλος εχθρός του φετινού Πάσχα είναι το κόστος μεταφοράς. Η εκτίναξη της τιμής των αεροπορικών καυσίμων (στα 1.700 δολάρια ο τόνος) λειτουργεί ως «ντόμινο»:

1. Οι αεροπορικές εταιρείες ήδη μετακυλίουν το κόστος στους ναύλους.

2. Η ανησυχία για περαιτέρω ανατιμήσεις στα καύσιμα τρομάζει τους “last-minute” ταξιδιώτες.

3. Η Κρήτη, λόγω της εξάρτησής της από τις πτήσεις τσάρτερ, παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις τιμές της κηροζίνης.

Ο ελληνικός τουρισμός το φετινό Πάσχα πλέει σε αχαρτογράφητα νερά. Μπορεί η χώρα να κερδίζει στα σημεία ως «ασφαλές λιμάνι», όμως η ακρίβεια στα εισιτήρια και το «μούδιασμα» των κρατήσεων δείχνουν ότι το ταμείο στο τέλος της εορταστικής περιόδου θα είναι δύσκολο.

