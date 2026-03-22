Επιμένει ο Κωνσταντάρας: «Η εικόνα της Έλενας Παπαρίζου στο νοσοκομείο ήταν κακή»

Επιμένει ο παρουσιαστής, παρά τη διάψευση της τραγουδίστριας. «Η εικόνα της Έλενας Παπαρίζου στο νοσοκομείο ήταν κακή», επανέλαβε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

«Χθες, εγώ συγκεκριμένα, το παίρνω πάνω μου, εγώ το είπα ως προσωπική αποκλειστική πληροφορία, ότι η Έλενα Παπαρίζου εδώ και κάποιες μέρες νοσηλεύεται σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, όπως είχε κάνει και πριν κάποιους μήνες, αντιμετωπίζοντας ένα πρόβλημα υγείας», είπε την Κυριακή στην εκπομπή του στο OPEN.

«Η αντίδραση η δική μου ως ρεπόρτερ και ανθρώπου που είχε την πληροφορία, είναι να ευχηθεί καλή ανάρρωση στην Έλενα Παπαρίζου… Αλλά θα μου επιτρέψει να επιμείνω στο ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που έχω, τις οποίες δεν αμφισβητώ, ακριβώς σαν να σας λέω ότι εδώ μπροστά μου τώρα έχω δυο ποτήρια. Επομένως κι εγώ επιμένω στο ρεπορτάζ, μπορώ να καταλάβω γιατί η ίδια ενδεχομένως να μην θέλει να επιβεβαιώσει ή να πει πράγματα, είναι δικαίωμά της, όπως και δικό μου να επιμένω στο ρεπορτάζ και την πληροφορία που έχω. Να ευχηθώ καλή ανάρρωση και να κλείσουμε το θέμα εδώ», πρόσθεσε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Η ανάρτηση της τραγουδίστριας

«Ευτυχώς δεν βρίσκομαι στο νοσοκομείο αλλά μετά από ένα αλλεργικό σοκ, είχα ένα μεγάλο κρυολόγημα. Τετάρτη τα λέμε από κοντά στο Nox Athens» έγραψε η τραγουδίστρια στο Instagram, διαψεύδοντας τις αρχικές πληροφορίες του δημοσιογράφου για νέα νοσηλεία της στο Νοσοκομείο.

Διαβάστε επίσης:

Χρηστίδου για Καινούργιου: «Δεν νομίζω ότι ήμουν και ποτέ η αγαπημένη της» (Video)

Βαλέρια Χοψονίδου: Ο γιος της διαγνώστηκε με κρανιοσυνοστέωση και υποβλήθηκε σε επέμβαση – «Μου κόπηκαν τα πόδια» (Video)

«Μου δίνεις πολύ κακή ενέργεια κάθε φορά, ξενερώνω φουλ»: Ένταση ανάμεσα σε Gio Kay και Σταμάτη Φασουλή – Η ενόχληση της Γαρμπή (Video)



