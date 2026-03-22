ΚΥΡΙΑΚΗ 22.03.2026 15:42
22.03.2026 14:34

Παγκόσμιο κλειστού στίβου: …Ώρα Τεντόγλου – Πού και πότε θα δείτε τον τελικό

Να διεκδικήσει ακόμη μια διάκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου ετοιμάζεται ο Μίλτος Τεντόγλου, που επιστρέφει στο γήπεδο που το 2021 τον ανέδειξε πρωταθλητή Ευρώπης.

Με φετινή καλύτερη επίδοση στα 8,27 μέτρα, ο κορυφαίος έλληνας άλτης κατατάσσεται τέταρτος ανάμεσα στους συμμετέχοντες του τελικού, που θα μεταδοθεί λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Κυριακής από την ΕΡΤ2.

Ο Τεντόγλου θα αγωνιστεί τρίτος στη σειρά, μετά τους Φουρλάνι και Λίαμ Άντιοκ, με τη διαδικασία να προβλέπει τρία αρχικά άλματα για όλους και στη συνέχεια επιπλέον προσπάθειες για όσους προκριθούν.

Από το 2018 έως σήμερα, ο Τεντόγλου έχει κατακτήσει συνολικά 13 μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις, εκ των οποίων τα 12 είναι χρυσά, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική κυριαρχία του.

Και η Ντραγκομίροβα στη μάχη

Στο πένταθλο, η Αναστασία Ντραγκομίροβα μπαίνει για πρώτη φορά στην καριέρα της σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, με στόχο να βελτιώσει την ατομική της επίδοση και να διεκδικήσει μια όσο το δυνατόν καλύτερη θέση. Με 4.176 βαθμούς φετινή επίδοση, βρίσκεται στην ένατη θέση ανάμεσα στις 13 αθλήτριες που θα συμμετάσχουν.

Το αγώνισμα περιλαμβάνει 60 μέτρα με εμπόδια, άλμα εις ύψος, σφαιροβολία, μήκος και 800 μέτρα, με την αθλήτρια να δείχνει έτοιμη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της διοργάνωσης. Παράλληλα, η συμμετοχή της έχει ιστορική σημασία, καθώς γίνεται η πρώτη Ελληνίδα που αγωνίζεται στο πένταθλο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, έχοντας την ευκαιρία να αφήσει το δικό της αποτύπωμα στο υψηλότερο επίπεδο.

Το πρόγραμμα της ημέρας:

Πρωί ΕΡΤ2

12.30 Σφαιροβολία (Α) Τελικός
13.05 4Χ400 μ. (Γ) Πρ.
13.55 60 μ. εμπ. (Γ) Πρ.
14.21 Σφαιροβολία πένταθλο Ντραγκομίροβα

Απόγευμα 18.30 ΕΡΤ2

18.40 Μήκος 5αθλου Ντραγκομίροβα
18.55 Επί κοντώ (Γ) Τελικός
19.38 1.500 μ. (Α) Τελικός
19.52 60 μ. εμπ. (Γ) Ημιτελικός
20.12 Μήκος (Α) Τελικός Τεντόγλου
20.22 1.500 μ. (Γ) Τελικός
20.38 800 μ. (Α) Τελικός
20.53 800 μ. (Γ) Τελικός
21.03 800 μ. 5αθλου Ντραγκομίροβα
21.13 60 μ. εμπ. (Γ) Τελικός
21.26 4Χ400 μ. (Α) Τελικός
21.47 4Χ400 μ. (Γ) Τελικός

Λένα Παπαληγούρα: «Μου λείπει αφάνταστα» – Η συγκινητική ανάρτηση για τις 40 ημέρες από τον θάνατο του πατέρα της

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το ΚΥΣΕΑ στη «σκιά» του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Καρδίτσα: Νεκρός 51χρονος μουσικός – Εντοπίστηκε μαχαιρωμένος

Γιώργος Τσαγκαράκης: «Εγώ ειδοποίησα την αστυνομία» – Ποιος ενημέρωσε πραγματικά τις Αρχές (Video)

Επιμένει ο Κωνσταντάρας: «Η εικόνα της Έλενας Παπαρίζου στο νοσοκομείο ήταν κακή»

Ιδιωτικά σχολεία: Σε ποιους διεθνείς ομίλους πέρασαν τα μεγάλα εκπαιδευτήρια και ποια έμειναν σε εγχώρια χέρια

Όλα τα βήματα και τα μυστικά για τη σωστή αφαλάτωση του παστού μπακαλιάρου

Από το οικοτροφείο στις αίθουσες δημοπρασιών και από την τηλεοπτική λάμψη στη σύλληψη - Η  ζωή του Γιώργου Τσαγκαράκη

Η Θεσσαλονίκη κοιτάζει ψηλότερα: Η μεγάλη ανάπλαση στα Κεραμεία Αλλατίνη και ο ουρανοξύστης που θα «βλέπει» αφ' υψηλού το Λευκό Πύργο

Καρδιά: Με ποιες τροφές θα «ξεβουλώσετε» τις αρτηρίες σας

