Παγκόσμιο κλειστού στίβου: …Ώρα Τεντόγλου – Πού και πότε θα δείτε τον τελικό

Να διεκδικήσει ακόμη μια διάκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου ετοιμάζεται ο Μίλτος Τεντόγλου, που επιστρέφει στο γήπεδο που το 2021 τον ανέδειξε πρωταθλητή Ευρώπης.

Με φετινή καλύτερη επίδοση στα 8,27 μέτρα, ο κορυφαίος έλληνας άλτης κατατάσσεται τέταρτος ανάμεσα στους συμμετέχοντες του τελικού, που θα μεταδοθεί λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Κυριακής από την ΕΡΤ2.

Ο Τεντόγλου θα αγωνιστεί τρίτος στη σειρά, μετά τους Φουρλάνι και Λίαμ Άντιοκ, με τη διαδικασία να προβλέπει τρία αρχικά άλματα για όλους και στη συνέχεια επιπλέον προσπάθειες για όσους προκριθούν.

Από το 2018 έως σήμερα, ο Τεντόγλου έχει κατακτήσει συνολικά 13 μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις, εκ των οποίων τα 12 είναι χρυσά, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική κυριαρχία του.

Και η Ντραγκομίροβα στη μάχη

Στο πένταθλο, η Αναστασία Ντραγκομίροβα μπαίνει για πρώτη φορά στην καριέρα της σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, με στόχο να βελτιώσει την ατομική της επίδοση και να διεκδικήσει μια όσο το δυνατόν καλύτερη θέση. Με 4.176 βαθμούς φετινή επίδοση, βρίσκεται στην ένατη θέση ανάμεσα στις 13 αθλήτριες που θα συμμετάσχουν.

Το αγώνισμα περιλαμβάνει 60 μέτρα με εμπόδια, άλμα εις ύψος, σφαιροβολία, μήκος και 800 μέτρα, με την αθλήτρια να δείχνει έτοιμη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της διοργάνωσης. Παράλληλα, η συμμετοχή της έχει ιστορική σημασία, καθώς γίνεται η πρώτη Ελληνίδα που αγωνίζεται στο πένταθλο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, έχοντας την ευκαιρία να αφήσει το δικό της αποτύπωμα στο υψηλότερο επίπεδο.

Το πρόγραμμα της ημέρας:

Πρωί ΕΡΤ2

12.30 Σφαιροβολία (Α) Τελικός

13.05 4Χ400 μ. (Γ) Πρ.

13.55 60 μ. εμπ. (Γ) Πρ.

14.21 Σφαιροβολία πένταθλο Ντραγκομίροβα

Απόγευμα 18.30 ΕΡΤ2

18.40 Μήκος 5αθλου Ντραγκομίροβα

18.55 Επί κοντώ (Γ) Τελικός

19.38 1.500 μ. (Α) Τελικός

19.52 60 μ. εμπ. (Γ) Ημιτελικός

20.12 Μήκος (Α) Τελικός Τεντόγλου

20.22 1.500 μ. (Γ) Τελικός

20.38 800 μ. (Α) Τελικός

20.53 800 μ. (Γ) Τελικός

21.03 800 μ. 5αθλου Ντραγκομίροβα

21.13 60 μ. εμπ. (Γ) Τελικός

21.26 4Χ400 μ. (Α) Τελικός

21.47 4Χ400 μ. (Γ) Τελικός

