Μέτρα για καύσιμα, ακτοπλοϊκά και αγρότες ανακοινώνει η κυβέρνηση ενόψει Πάσχα – Στις 10:30 οι ανακοινώσεις από Μητσοτάκη

Με την κρίση στον τομέα της ενέργειας να βαθαίνει από την συνέχιση του πολέμου, η κυβέρνηση πριν δοθεί η ευρωπαΐκή απάντηση με τη δημιουργία ευρωπαΐκής εργαλειοθήκης μέτρων παρουσιάζει το πρωί πακέτο μέτρων για να περιορίσει το οικονομικό αποτύπωμα της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με βασικό στόχο να ανακόψει ένα δεύτερο κύμα ακρίβειας πριν αυτό περάσει με ορμή στην καθημερινότητα, στις μεταφορές και τελικά στο ράφι.

Συγκεκριμένα, στις 10:30 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με δήλωσή του θα ανακοινώσει νέα μέτρα οικονομικής στήριξης της κοινωνίας από τις επιπτώσεις του πολέμου. Τα μέτρα θα εξειδικευτούν στις 13:30 σε συνέντευξη Τύπου από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκονται τα καύσιμα, το πετρέλαιο κίνησης, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και η στήριξη του πρωτογενούς τομέα, ενώ το κυβερνητικό επιτελείο αφήνει σαφώς να εννοηθεί ότι δεν πρόκειται για μια εφάπαξ αντίδραση, αλλά για την πρώτη φάση μιας άμυνας με «δόσεις», ώστε να υπάρχουν εφεδρείες αν η κρίση αποκτήσει μεγαλύτερη διάρκεια.

Στη σύσκεψη που έγινε το Σάββατο στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη αποφασίστηκε ότι η κυβέρνηση πρέπει να δείξει γρήγορα αντανακλαστικά απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις χωρίς όμως να ανοίξει ανεξέλεγκτα τη δημοσιονομική στρόφιγγα. Αυτό εξηγεί γιατί προκρίνονται στοχευμένα μέτρα αντί για οριζόντιες παρεμβάσεις.

Στη σύσκεψη ο άξονας ήταν σαφής: ανακούφιση για τα πιο εκτεθειμένα νοικοκυριά και κλάδους, χωρίς να τεθεί σε αμφισβήτηση η γραμμή δημοσιονομικής πειθαρχίας που θεωρείται κρίσιμο πολιτικό και οικονομικό κεφάλαιο για την κυβέρνηση.

Πρώτο και πιο άμεσο μέτρο θεωρείται η επαναφορά ενός τύπου fuel pass. Η λογική του είναι γνώριμη από την ενεργειακή κρίση του 2022, αλλά τώρα επανέρχεται με πιο αυστηρή στόχευση: εισοδηματικά κριτήρια και γεωγραφική διαφοροποίηση, ώστε να λαμβάνεται υπόψη αν κάποιος ζει στην περιφέρεια ή σε νησιωτική περιοχή, όπου η εξάρτηση από το αυτοκίνητο είναι μεγαλύτερη και το κόστος μετακίνησης πιο βαρύ. Με αυτή την επιλογή, η κυβέρνηση επιδιώκει να στηρίξει τους πιο ευάλωτους χωρίς να κατηγορηθεί ότι επιδοτεί οριζόντια και αδιακρίτως την κατανάλωση.

Δεύτερος πυλώνας είναι η παρέμβαση στο diesel κίνησης. Εδώ το πρόβλημα είναι πιο σύνθετο, γιατί η άνοδος του πετρελαίου κίνησης δεν πλήττει μόνο τους οδηγούς αλλά ολόκληρη την αλυσίδα μεταφορών, εφοδιασμού και παραγωγής. Γι’ αυτό και στο κυβερνητικό τραπέζι βρίσκεται επιδότηση που θα μειώνει την τελική επιβάρυνση στην αντλία, με το σκεπτικό ότι αν δεν ανακοπεί εγκαίρως η πίεση στο diesel, το κόστος θα περάσει σχεδόν αυτόματα σε προϊόντα και υπηρεσίες. Η κυβέρνηση, με άλλα λόγια, επιχειρεί να χτυπήσει το πρόβλημα πριν αυτό μετατραπεί σε γενικευμένη πληθωριστική μετάδοση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τους εκδρομείς του Πάσχα αρχικά. Αν η αύξησης της τιμής των καυσίμων μετακυλιστεί πλήρως στις τιμές, τότε το κόστος μετακίνησης προς τα νησιά και την περιφέρεια θα γίνει πολιτικά τοξικό ενόψει Πάσχα και θερινής περιόδου. Γι’ αυτό συζητούνται παρεμβάσεις που θα συγκρατήσουν τις αυξήσεις, είτε μέσω διευκολύνσεων προς τον κλάδο είτε μέσω έμμεσης επιδότησης του λειτουργικού κόστους. Το κυβερνητικό σκεπτικό είναι προφανές Δεν θέλει νέα εστία δυσαρέσκειας στη μεσαία τάξη, ούτε πλήγμα στον εσωτερικό τουρισμό, που τροφοδοτεί τις τοπικές οικονομίες.

Στο ίδιο πακέτο εντάσσεται και η αγροτική παραγωγή, με αιχμή το αυξημένο κόστος στα λιπάσματα. Η συζήτηση περιλαμβάνει τόσο πιθανές παρεμβάσεις στην αγορά όσο και απευθείας ενίσχυση των παραγωγών, καθώς στο κυβερνητικό επιτελείο αντιλαμβάνονται ότι μια νέα έκρηξη στο αγροτικό κόστος θα επιστρέψει σύντομα ως ακριβότερο καλάθι για τον καταναλωτή.

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τις ανακοινώσεις που θα κάνει ο πρωθυπουργός οι οποίες μπορεί να γίνουν ακόμη και σήμερα καθώς αρκετά από τα μέτρα θέλουν να προλάβουν τις ανατιμήσεις και τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν στην αγορά και στις μετακινήσεις λόγω Πάσχα.

