Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Λιονέλ Ζοσπέν

Πέθανε το πρωί της Δευτέρας (23/3), σε ηλικία 88 ετών, ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, Λιονέλ Ζοσπέν, όπως μεταδίδουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Ζοσπέν διετέλεσε πρωθυπουργός της Γαλλίας υπό τον κεντροδεξιό πρόεδρο Ζακ Σιράκ από το 1997 έως το 2002, κατά τη διάρκεια της λεγόμενης «συνύπαρξης» – όρος που χρησιμοποιείται στη Γαλλία όταν ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός προέρχονται από αντίπαλα πολιτικά στρατόπεδα.

🔴 Figure du Parti socialiste, Lionel Jospin est décédé à l’âge de 88 ans ➡️ https://t.co/jA7IhPP8TU pic.twitter.com/M9zJYQ0i6u — Le Parisien (@le_Parisien) March 23, 2026

Από το 1981 έως το 1988 και από το 1995 έως το 1997 διατέλεσε Πρώτος Γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος και από το 1988 έως το 1991 υπουργόςΕθνικής Παιδείας.

Το 1995 έθεσε υποψηφιότητα για την Προεδρία της Γαλλίας και ηττήθηκε από τον Ζακ Σιράκ, ενώ ήταν εκ νέου υποψήφιος το 2002 χωρίς να καταφέρει να περάσει στον δεύτερο γύρο, καθώς ηττήθηκε στον πρώτο γύρο από τον Σιράκ και τον ακροδεξιό υποψήφιο Ζαν-Μαρί Λε Πεν.

