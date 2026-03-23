search
ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 10:32
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Λιονέλ Ζοσπέν

Πέθανε το πρωί της Δευτέρας (23/3), σε ηλικία 88 ετών, ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, Λιονέλ Ζοσπέν, όπως μεταδίδουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Ζοσπέν διετέλεσε πρωθυπουργός της Γαλλίας υπό τον κεντροδεξιό πρόεδρο Ζακ Σιράκ από το 1997 έως το 2002, κατά τη διάρκεια της λεγόμενης «συνύπαρξης» – όρος που χρησιμοποιείται στη Γαλλία όταν ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός προέρχονται από αντίπαλα πολιτικά στρατόπεδα.

Από το 1981 έως το 1988 και από το 1995 έως το 1997 διατέλεσε Πρώτος Γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος και από το 1988 έως το 1991 υπουργόςΕθνικής Παιδείας.

Το 1995 έθεσε υποψηφιότητα για την Προεδρία της Γαλλίας και ηττήθηκε από τον Ζακ Σιράκ, ενώ ήταν εκ νέου υποψήφιος το 2002 χωρίς να καταφέρει να περάσει στον δεύτερο γύρο, καθώς ηττήθηκε στον πρώτο γύρο από τον Σιράκ και τον ακροδεξιό υποψήφιο Ζαν-Μαρί Λε Πεν.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3