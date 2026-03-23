ΠΟΕΡΓΙ: «Οι νέοι κανόνες συνταγογράφησης διαγνωστικών εξετάσεων δεν είναι “κοφτές”» – Ποιοι κέρδιζαν από το άναρχο σύστημα

Προς τη σωστή κατεύθυνση κινούνται οι νέοι κανόνες στη συνταγογράφηση διαγνωστικών εξετάσεων που εισήγαγε ο ΕΟΠΥΥ και δεν συνιστούν «κόφτες», υποστηρίζουν οι εργαστηριακοί γιατροί, απαντώντας στις αντιδράσεις μερίδας ιατρών.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριακών Γιατρών (ΠΟΕΡΓΙ) κάνει λόγο για αναγκαίο εξορθολογισμό, επισημαίνοντας ότι οι χρονικοί περιορισμοί στοχεύουν στον περιορισμό της αλόγιστης συνταγογράφησης, ένα ανεξέλεγκτο σύστημα που κερδισμένοι έβγαιναν όσοι παρανομούσαν και έχαναν οι νομοταγείς γιατροί που πλήρωναν τελικά …το μάρμαρο.

«Ορισμένοι κλινικοί ιατροί και ορισμένοι συνδικαλιστικοί φορείς της ΠΦΥ παρουσιάζουν τις ρυθμίσεις αυτές ως «κόφτες» που δήθεν θα στερήσουν εξετάσεις από τους ασθενείς. Αυτό είναι παραπλανητικό. Οι κανόνες αυτοί δεν είναι «κόφτες για μείωση κόστους». Είναι –έστω και δειλά– πρώτα βήματα προς τον περιορισμό της άναρχης και ασύδοτης υπερσυνταγογράφησης, με κριτήρια που ευθυγραμμίζονται με διεθνώς αποδεκτά πρωτόκολλα ορθής ιατρικής πρακτικής», όπως αναφέρει η ΠΟΕΡΓΙ.

Επιπλέον η ομοσπονδία είναι σύμφωνη με τη θεσμοθέτηση και ενεργοποίηση της υποχρέωσης καταχώρησης των διαγνωστικών εργαστηριακών αποτελεσμάτων στο Ψηφιακό Αποθετήριο Διαγνωστικών Εργαστηριακών Αποτελεσμάτων: «διότι αποτελεί επιστημονικά ορθή και πρακτικά απαραίτητη μεταρρύθμιση» όπως εκτιμά.

Αναλυτικά το ψηφιακό σύστημα είναι καθοριστικό για πέντε λόγους όπως επισημαίνει η ΠΟΕΡΓΙ:

Επιτρέπει άμεση πρόσβαση στο ιστορικό εξετάσεων. Μειώνει τις άσκοπες επαναλήψεις. Ενισχύει τη διαφάνεια στη διενέργεια εξετάσεων. Περιορίζει φαινόμενα εικονικής ζήτησης. Δίνει τη δυνατότητα ουσιαστικού ελέγχου από τον ΕΟΠΥΥ.

«Όποιος βαφτίζει αυτούς τους κανόνες «κόφτες» είτε δεν έχει κατανοήσει την έννοια της τεκμηριωμένης ιατρικής, είτε σκόπιμα την διαστρεβλώνει», αναφέρει καυστικά η ΠΟΕΡΓΙ και προσθέτει ότι: «επί χρόνια, η υπέρβαση του προϋπολογισμού στις διαγνωστικές εξετάσεις αντιμετωπίζεται όχι στην πηγή της, δηλαδή στη συνταγογράφηση, αλλά στο τέλος της αλυσίδας: στην εκτέλεση. Με άλλα λόγια, αντί να εφαρμόζεται ουσιαστικός έλεγχος της αλόγιστης συνταγογράφησης, η δαπάνη «ισοφαρίζεται» με οριζόντιους μηχανισμούς περικοπών που πλήττουν τους εργαστηριακούς ιατρούς. Αυτό είναι άδικο και πολιτικά υποκριτικό».

Τι ζητάει η ΠΟΕΡΓΙ

Η ΠΟΕΡΓΙ ζητά να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί η εφαρμογή κανόνων ορθολογικής συνταγογράφησης με βάση επιστημονικά πρωτόκολλα, να εφαρμοστούν πραγματικά τα διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα και να ενισχυθεί ο έλεγχος της υπερσυνταγογράφησης στην πηγή της δαπάνης με διαφάνεια και λογοδοσία. Ζητά επίσης να σταματήσει η μονομερής μετακύλιση της υπέρβασης στους εργαστηριακούς ιατρούς μέσω οριζόντιων περικοπών.

