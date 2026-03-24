Ανδρουλάκης από την Κύπρο: Κανένα κράτος της ΕΕ δεν πρέπει να συμμετάσχει στον πόλεμο

Το μήνυμα ότι η ΕΕ δεν πρέπει να εμπλακεί στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και ότι θα πρέπει να συμπαρασταθεί αμέριστα σε όποιο κράτος-μέλος ζητήσει βοήθεια έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Λευκωσία.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «θέση μου και θέση του ΠΑΣΟΚ είναι ότι κανένα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να συμμετάσχει με τον οποιοδήποτε τρόπο σε αυτόν τον πόλεμο. Και, βέβαια, τα ευρωπαϊκά κράτη να δείξουν απεριόριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη σε όποιο κράτος-μέλος το ζητήσει. Και χαίρομαι που αυτή η αλληλεγγύη εικονοποιήθηκε εδώ, στην Κυπριακή Δημοκρατία, με την παρουσία της χώρας μας και άλλων ισχυρών ευρωπαϊκών κρατών που ήρθαν να διασφαλίσουν και να ενισχύσουν την ασφάλεια του κυπριακού λαού».

Ωστόσο, τόνισε στον Νίκο Χριστοδουλίδη ότι «η μη εμπλοκή στον πόλεμο δεν σημαίνει αδράνεια. Είστε η προεδρεύουσα χώρα και νομίζω ότι πρέπει να παρθούν ισχυρές διπλωματικές πρωτοβουλίες και από την Κυπριακή Δημοκρατία και από την ευρωπαϊκή ηγεσία για να υπάρξει ειρήνευση στη Μέση Ανατολή. Διότι αν δεν σταματήσει ο πόλεμος, δεν θα σταματήσουν οι επιπτώσεις του, που είναι πολύ σημαντικές και τις συζητήσατε και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο».

Παράλληλα, επισήμανε ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη είναι απότοκο «μιας μεγάλης εθνικής επιτυχίας, της ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ με άλυτο το Κυπριακό, που επιτεύχθηκε με πολλή δουλειά και με σχέδιο από την τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, με πρωθυπουργό τον Κώστα Σημίτη. Όπως και πριν βέβαια με τον Ανδρέα Παπανδρέου, για το ΠΑΣΟΚ υπήρχε το ενιαίο αμυντικό δόγμα», και δήλωσε ότι «στον αγώνα σου για δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, θα είμαστε πάντα δίπλα. Διότι θέλουμε μια λύση, που θα βασίζεται στα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και δεν πρέπει να υπάρξει σε καμία περίπτωση πιθανότητα υλοποίησης σχεδίων της Τουρκίας για διχοτόμηση του νησιού. Αυτό για εμάς είναι βασική εθνική προτεραιότητα».

Από την πλευρά του, ο Ν. Χριστοδουλίδης εξέφρασε την ελπίδα ότι «κάποιες διεθνείς πρωτοβουλίες που φαίνεται να αναπτύσσονται, να οδηγήσουν σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Ένα θετικό αποτέλεσμα που δεν είναι τίποτα άλλο από την αποκλιμάκωση, γιατί η συνέχιση αυτής αυτής της κατάστασης, αντιλαμβάνεστε ότι λειτουργεί αρνητικά για όλους μας, για την Ευρώπη στο σύνολό της, για την περιοχή. Είμαστε σε συνεχή επαφή με τους ηγέτες των χωρών της περιοχής, οι οποίοι και αυτοί επιθυμούν να επιτευχθεί αυτός ο στόχος της αποκλιμάκωσης. Κι ελπίζουμε να υπάρξουν θετικές εξελίξεις».

