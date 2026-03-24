Διάστημα: Το τηλεσκόπιο Hubble κατέγραψε μια νέα εντυπωσιακή εικόνα από το Νεφέλωμα του Καρκίνου (photo/video)

Ένα τέταρτο του αιώνα μετά τις πρώτες πλήρεις παρατηρήσεις του Νεφελώματος του Καρκίνου (Crab Nebula) το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble κατέγραψε μια νέα λεπτομερή εικόνα αυτού του υπολείμματος μιας έκρηξης σουπερνόβα που αποτελεί σταθερό στόχο μελέτης της επιστημονικής κοινότητας.

Το Νεφέλωμα του Καρκίνου βρίσκεται σε απόσταση περίπου 6,5 χιλιάδων ετών φωτός από τη Γη και παρατηρείται εντατικά για την κατανόηση αστρικών εκρήξεων και μαγνητικών πεδίων.

Το αποτέλεσμα της νέας παρατήρησης είναι μια ασυναγώνιστη, λεπτομερής ματιά στις συνέπειες μιας έκρηξης λειτουργίας και στο πώς αυτές εξελίχθηκαν κατά τη μακρόχρονη λειτουργία του Hubble.

Τα ευρήματα της μελέτης της εικόνας δημοσιεύονται στην επιθεώρηση «The Astrophysical Journal».

Η νέα αυτή παρατήρηση συνεχίζει μια παράδοση που εκτείνεται σχεδόν χίλια χρόνια πίσω όταν αστρονόμοι το 1054 κατέγραψαν την έκρηξη ως ένα εντυπωσιακά φωτεινό νέο αστέρι ορατό ακόμη και την ημέρα για εβδομάδες.

Το Νεφέλωμα του Καρκίνου είναι το απομεινάρι της έκρηξης SN 1054 και βρίσκεται περίπου 6,500 έτη φωτός μακριά από από τη Γη στον αστερισμό του Ταύρου.

«Τείνουμε να θεωρούμε τον ουρανό αμετάβλητο. Ωστόσο χάρη στη μακροβιότητα του Hubble, ακόμη και ένα αντικείμενο όπως το Νεφέλωμα του Καρκίνου αποδεικνύεται ότι κινείται συνεχίζοντας να διαστέλλεται σχεδόν μια χιλιετία μετά την έκρηξη» δήλωσε ο αστρονόμος Γουίλιαμ Μπλερ από το αμερικανικό Πανεπιστήμιο Johns Hopkins.

Το υπόλειμμα της αστρικής έκρηξης ανακαλύφθηκε στα μέσα του 18ου αιώνα ενώ τη δεκαετία του 1950 ο Έντουιν Χάμπλ ήταν μεταξύ εκείνων που συνέδεσαν τις κινεζικές ιστορικές παρατηρήσεις με τη θέση του νεφελώματος.

Η ανακάλυψη ότι στο κέντρο του νεφελώματος υπάρχει ένα πάλσαρ, ένα ταχέως περιστρεφόμενο αστέρι νετρονίων, το οποίο τροφοδοτεί τη διαστολή του νεφελώματος εναρμόνισε τις σύγχρονες παρατηρήσεις με τα αρχαία δεδομένα.

Στη νέα εικόνα το Hubble κατέγραψε τη σύνθετη νηματοειδή δομή του νεφελώματος καθώς και τη σημαντική προς τα έξω κίνηση αυτών των νημάτων μέσα σε 25 χρόνια με ταχύτητα περίπου 5,5 εκατομμύρια χιλιόμετρα την ώρα.

Είναι το μόνο τηλεσκόπιο που διαθέτει τον συνδυασμό διάρκειας λειτουργίας και ανάλυσης για να καταγράψει τέτοιες λεπτομερείς αλλαγές.

To τηλεσκόπιο Hubble

Το Διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble Space Telescope, HST είναι τηλεσκόπιο το οποίο βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Τέθηκε σε τροχιά από το αμερικανικό Διαστημικό Λεωφορείο Ντισκάβερι τον Απρίλιο του 1990 και έχει πάρει το όνομά του από τον Αμερικανό αστρονόμο Έντγουιν Χαμπλ.

Αν και δεν ήταν το πρώτο διαστημικό τηλεσκόπιο, είναι ένα από τα πιο ευέλικτα και έδωσε σημαντικά αποτελέσματα με εικόνες που δεν ήταν εφικτό να ληφθούν από τα επίγεια τηλεσκόπια.

