Εκτινάχθηκε κατά 75% η χονδρική τιμή ρεύματος – Ανοδικά και οι ευρωπαϊκές αγορές: Στο προσκήνιο ο εφιάλτης του ενεργειακού κόστους

Ένα νέο, ισχυρό κύμα ανατιμήσεων σαρώνει την εγχώρια και την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, επαναφέροντας την ανησυχία για το ενεργειακό κόστος σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η ελληνική χονδρική τιμή ηλεκτρικού ρεύματος κατέγραψε εντυπωσιακό άλμα, φτάνοντας την Δευτέρα 23 Μαρτίου, στα 147 ευρώ/MWh, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 75% σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες.

Η εξέλιξη αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς αντανακλά την εκρηκτική άνοδο στις διεθνείς τιμές των καυσίμων, η οποία πυροδοτείται από τη γεωπολιτική αστάθεια και τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή (πόλεμος στο Ιράν).

Το «ράλι» του φυσικού αερίου και η ελληνική ιδιαιτερότητα

Η βάση του προβλήματος εντοπίζεται στον ολλανδικό κόμβο TTF, όπου η τιμή του φυσικού αερίου έχει σχεδόν διπλασιαστεί από τις 27 Φεβρουαρίου, όταν κλιμακώθηκαν οι πολεμικές επιχειρήσεις. Την περασμένη Παρασκευή, το φυσικό αέριο έκλεισε στα 59,3 ευρώ/MWh, ενώ σήμερα οι πιέσεις συνεχίζονται, ωθώντας τις τιμές πάνω από το ψυχολογικό όριο των 60 ευρώ.

Για την Ελλάδα, η εξάρτηση από το φυσικό αέριο για την ηλεκτροπαραγωγή παραμένει η «αχίλλειος πτέρνα» του συστήματος. Παρά τη διείσδυση των ΑΠΕ, το φυσικό αέριο εξακολουθεί να καθορίζει την οριακή τιμή του συστήματος, μεταφέροντας άμεσα τις διεθνείς αυξήσεις στα τιμολόγια της χονδρικής.

Ευρωπαϊκό «ντόμινο» και οι πιο ευάλωτες χώρες

Η άνοδος δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Σε όλη την Ευρώπη, οι αγορές «φλέγονται»:

Ιταλία: Παραμένει η ακριβότερη αγορά της Ευρώπης, με τιμές που ξεπερνούν τα 150-160 ευρώ/MWh, λόγω της μεγάλης εξάρτησής της από τις εισαγωγές αερίου.

Γερμανία & Γαλλία: Οι τιμές σημειώνουν άνοδο άνω του 10-15% μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα, καθώς τα αποθέματα φυσικού αερίου βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα (περίπου στο 29%), γεγονός που αυξάνει τον ανταγωνισμό με την Ασία για τα φορτία LNG.

Σύμφωνα με αναλυτές, οι χώρες που είναι περισσότερο ευάλωτες σε αυτό το νέο σοκ είναι εκείνες με υψηλή βιομηχανική κατανάλωση και χαμηλή αποθηκευτική ικανότητα. Η Ιταλία, η Γερμανία και η Πολωνία βρίσκονται στην «κόκκινη ζώνη», ενώ η Γαλλία, παρά το πυρηνικό της οπλοστάσιο, αντιμετωπίζει πιέσεις λόγω της αυξημένης ζήτησης για θέρμανση.

Η θέση της Ελλάδας: Αντοχή ή νέα κρίση;

Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια ιδιότυπη θέση. Από τη μία, διαθέτει δημοσιονομικά περιθώρια για στοχευμένες ενισχύσεις (όπως το πακέτο των 300 εκατ. ευρώ που εξειδικεύτηκε σήμερα). Από την άλλη, η δομή της αγοράς και οι χρεώσεις εξισορρόπησης δημιουργούν το παράδοξο να αυξάνεται το κόστος για τον τελικό καταναλωτή ακόμα και όταν η παραγωγή από ΑΠΕ είναι υψηλή.

Το ερώτημα που πλανάται πλέον πάνω από την αγορά είναι αν οι προμηθευτές θα προχωρήσουν σε ανατιμήσεις στα «πράσινα» και «κίτρινα» τιμολόγια του Απριλίου. Εάν η χονδρική παραμείνει στα επίπεδα των 140-150 ευρώ, η μετακύλιση του κόστους στη λιανική θεωρείται δεδομένη.

