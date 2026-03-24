Έντονη η παρουσία της Stellantis στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού

Οι μάρκες Alfa Romeo, Citroen, DS Automobiles, Fiat, Lancia, Leapmotor, Opel και Peugeot θα είναι οι πρεσβευτές της Stellantis στην 91η Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού, που θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου. Σε αριθμητικούς όρους, η παρουσία των μαρκών θα είναι υπερδιπλάσια από την προηγούμενη έκδοση του 2024.

Ένας διαδραστικός χώρος 5.340 τετραγωνικών μέτρων θα υποδεχτεί τους περισσότερους από 500.000 επισκέπτες που αναμένονται φέτος, προσφέροντας μια πλήρη ενημέρωση για τα νέα μοντέλα και τις τεχνολογίες της Stellantis.

Πάνω από 60 οχήματα θα εκτεθούν, παρουσιάζοντας τα νεότερα προϊόντα της Stellantis, συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας δημιουργίας της DS Automobiles, το DS N°7, ένα ξεχωριστό compact SUV που συνδυάζει την φινέτσα με την άνεση και την τεχνολογία. Η Lancia σηματοδοτεί την επιστροφή της στην κατηγορία των crossover της κατηγορίας D με το ολοκαίνουργιο Gamma. Το Leapmotor B03, ένα compact, πλήρως ηλεκτρικό B-hatch κάνει το ντεμπούτο του στην Ευρώπη.

Η Stellantis επέλεξε αυτή την έκθεση για να επιβεβαιώσει τη θέση της μεταξύ των σημαντικότερων εταιρειών της αυτοκινητοβιομηχανίας παγκοσμίως.

Η Lancia θα παρουσιάσει τη νέα Lancia Gamma, η οποία θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο του Melfi, κάνοντας την εθνική πρεμιέρα της στη Γαλλία στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού. Το μοντέλο σηματοδοτεί την επιστροφή της μάρκας στις ανώτερες κατηγορίες με μια νέα ναυαρχίδα σχεδιασμένη και εξελιγμένη στην Ιταλία. Με μια κομψή σιλουέτα fastback, η Gamma συνδυάζει δυναμικές, ρευστές γραμμές με αεροδυναμική απόδοση και καθημερινή χρηστικότητα. Η έμφαση στη ροή του αέρα και τις επιδόσεις συμπληρώνεται από ένα ευρύχωρο εσωτερικό σχεδιασμένο για να εξασφαλίζει άνεση σε όλους τους επιβάτες. Η γκάμα κινητήρων θα περιλαμβάνει τόσο πλήρως ηλεκτρικές όσο και υβριδικές λύσεις. Η πλήρης οικογένεια Ypsilon θα παρουσιαστεί επίσης μαζί με το νέο Gamma.

Η Leapmotor θα συμμετάσχει σε αυτή τη μεγάλη διεθνή έκθεση αυτοκινήτου, παρουσιάζοντας ολόκληρη την τρέχουσα γκάμα της και προσφέροντας μια προεπισκόπηση των μελλοντικών εξελίξεων, με την ευρωπαϊκή πρεμιέρα του B03 B-hatch να συνοδεύεται από το B-crossover B03X και το B05 C-hatch, τα οποία έχουν προγραμματιστεί για κυκλοφορία το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Η Peugeot θα αναδείξει τα νέα πρωτότυπα αυτοκίνητα, τα τελευταία σπορ μοντέλα και τις πρωτοποριακές καινοτομίες. Ολόκληρη η γκάμα της Peugeot θα εκτίθεται επίσης, συμπεριλαμβανομένων των νεοεισαχθέντων νέων 308 και 408, μαζί με μια ειδική Sport Zone, όπου οι επισκέπτες θα βρουν το 9X8 που αγωνίζεται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής και τη νέα E-208 GTi.

Η Alfa Romeo θα συμμετάσχει με την πλήρη γκάμα της -Junior, Tonale, Giulia, Stelvio- συμπεριλαμβανομένης της 33 Stradale, ενός φόρου τιμής στην ιταλική αριστεία που βασίζεται στο σχεδιασμό, την κληρονομιά και τις επιδόσεις.

Η Citroen θα παρουσιάσει ένα πρωτότυπο αυτοκίνητο αφιερωμένο στη Formula E. Μια σύγχρονη, δημοφιλή και προσιτή γκάμα, προσφέροντας την επιλογή ενέργειας, που εκτείνεται από τη μικρο-κινητικότητα που ενσαρκώνει το Ami έως τη νέα ναυαρχίδα C5 Aircross.

Η DS Automobiles επέλεξε το Παρίσι για την επίσημη παρουσίαση του DS Nº 7, που διατίθεται τόσο με υβριδικά όσο και με πλήρως ηλεκτρικά συστήματα κίνησης που προσφέρουν αυτονομία έως και 740 χλμ. Το DS N°7 θα εκτίθεται μαζί με μια πλήρως ανανεωμένη και ελκυστική γκάμα, που αναδεικνύεται από τα DS N°8, DS N°4 και μια αποκλειστική εμφάνιση του DS 3.

Η Fiat επιστρέφει στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού για να γιορτάσει την ολοκλήρωση της πλήρους παγκόσμιας γκάμας της. Θα παρουσιάσει: το Topolino, την έκφραση της μικροκινητικότητας, το εμβληματικό 500 -διαθέσιμο σε εκδόσεις BEV και Hybrid- καθώς και τα ευέλικτα 600 και Grande Panda, και τα δύο διαθέσιμα σε εκδόσεις BEV, Hybrid και βενζίνης, και το TRIS, την έξυπνη τρίτροχη ηλεκτρική λύση που επαναπροσδιορίζει την καθημερινή μετακίνηση στην πόλη. Η Fiat θα αποκαλύψει δύο νέα μοντέλα που σηματοδοτούν την επιστροφή της μάρκας στην κατηγορία C και παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά το 2024, καθώς και ένα αποκλειστικό πρωτότυπο αυτοκίνητο.

Τέλος, η Opel, θα παρουσιάσει το νέο Opel Astra, το οποίο λανσάρεται τώρα με κορυφαίες τεχνολογίες στην κατηγορία του, όπως οι προσαρμοζόμενοι αντιθαμβωτικοί προβολείς Intelli-Lux HD με περισσότερα από 50.000 στοιχεία. Στο περίπτερο θα βρίσκεται επίσης το πλήρως ηλεκτρικό Mokka GSe.

