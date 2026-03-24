ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 17:50
Επική πρόβλεψη Πελεγρίνη: Ο Ανδρουλάκης θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός (Video)

Η στήλη θεωρεί ότι ανήκει στην κατηγορία των «ρεαλιστών», αν και αυτό δεν την εμποδίζει να θαυμάζει τους ανθρώπους που είναι φύση και θέση αισιόδοξοι – ο πολύς ρεαλισμός συνήθως καταλήγει στην απαισιοδοξία.

Ωστόσο, θα πρέπει να ομολογήσει ότι δυσκολεύεται να κατανοήσει την εκτίμηση που κατέθεσε – μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ – ο πρώην πρύτανης του ΕΚΠΑ και πρώην υφυπουργός Παιδείας (επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ), Θεοδόσης Πελεγρίνης.

Ο γνωστός πανεπιστημιακός, ο οποίος πρόσφατα εντάχθηκε (στο πλαίσιο της διεύρυνσης του κόμματος) στο ΠΑΣΟΚ, δήλωσε λοιπόν ότι ο πρόεδρος του κινήματος, Νίκος Ανδρουλάκης, είναι ένας πολύ σοβαρός πολιτικός και ότι βλέπει πως θα μπορούσε να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της χώρας.

Η αλήθεια είναι ότι ο Θ. Πελεγρίνης τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια επαλληλία γεγονότων που θα οδηγήσει σε αυτό το αποτέλεσμα,. Ωστόσο, με τη διαφορά της πρώτης ΝΔ από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ να βρίσκεται γύρω στις 15 εκατοστιαίες μονάδες και τη… βελόνα να μην κουνιέται, θα πρέπει ο πρώην πρύτανης να μας εξηγήσει ποια επαλληλία γεγονότων θα μπορούσε να φέρει τον Ν. Ανδρουλάκη πρώτο.

Είπαμε, καλή η αισιοδοξία, αλλά καλός και ο ρεαλισμός

