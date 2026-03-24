Ο Δούκας απαντά στον Πλεύρη για το μεταναστευτικό: Ακροδεξιός κατήφορος

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους απάντησε ο δήμαρχος Αθηναίων σε επίθεση που εξαπέλυσε σε βάρος του ο υπουργός Μετανάστευσης με επίδικο τη χορήγηση ασύλου.

Το… φυτίλι της σύγκρουσης άναψε ο Θάνος Πλεύρης, ο οποίος με ανάρτησή του στα social media επιτέθηκε στον Χάρη Δούκα λέγοντας ότι μετατρέπει τον Δήμο Αθηναίων σε… παράρτημα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ισχυριζόμενος ότι «με ψήφισμα του παρεμβαίνει αναρμοδίως στην Επιτροπή Ασύλου για το πώς θα χορηγείται ή ανακαλείται το άσυλο. Τα προβλήματα της Αθήνας μπορούν να περιμένουν. Στον ελεύθερο χρόνο του θα ασχοληθεί και με αυτά ο δήμαρχος».

— Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) March 24, 2026

Φυσικά, ο Χ. Δούκας δεν άφησε αναπάντητη την επίθεση: αντιθέτως σημείωσε ότι «η Αθήνα είναι και θα παραμείνει μία πόλη αλληλεγγύης, συμπερίληψης και διαλόγου, κ. Πλεύρη. Όσο μίσος και αν σπείρετε με τις ακροδεξιές απόψεις σας, εμείς θα συνεχίσουμε στον δρόμο της δικαιοσύνης και της νομιμότητας. Μάλιστα, η σημερινή σας δήλωση έρχεται στη συνέχεια της χθεσινής, στο Κιλκίς, όπου αδίστακτα και με εμφυλιοπολεμική ρητορική, επιχειρήσατε να διχάσετε τους Έλληνες, παραμονή της Εθνικής Επετείου. Ακροδεξιός κατήφορος. Ντροπή».

Η Αθήνα είναι και θα παραμείνει μία πόλη αλληλεγγύης, συμπερίληψης και διαλόγου, κ. @thanosplevris.



Όσο μίσος και αν σπείρετε με τις ακροδεξιές απόψεις σας, εμείς θα συνεχίσουμε στον δρόμο της δικαιοσύνης και της νομιμότητας.



— Haris Doukas (@h_doukas) March 24, 2026

Και η σύγκρουση καλά κρατεί…

Διαβάστε επίσης

Ο Μαρινάκης αποκλείει πρόωρες εκλογές, δεν αποκλείει… ιδιωτικές συζητήσεις για το θέμα

Επιμένει ο Φλωρίδης: Αν κάποιος μου βρει στην Ευρώπη μεγαλύτερη αίθουσα από αυτή να έρθει να μου πει

Ο Μητσοτάκης, η Θεσσαλονίκη και οι δημοσκοπήσεις