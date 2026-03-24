ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 12:34
24.03.2026 11:15

Ο Δούκας απαντά στον Πλεύρη για το μεταναστευτικό: Ακροδεξιός κατήφορος

24.03.2026 11:15
DOUKAS_NEW_789

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους απάντησε ο δήμαρχος Αθηναίων σε επίθεση που εξαπέλυσε σε βάρος του ο υπουργός Μετανάστευσης με επίδικο τη χορήγηση ασύλου.

Το… φυτίλι της σύγκρουσης άναψε ο Θάνος Πλεύρης, ο οποίος με ανάρτησή του στα social media επιτέθηκε στον Χάρη Δούκα λέγοντας ότι μετατρέπει τον Δήμο Αθηναίων σε… παράρτημα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ισχυριζόμενος ότι «με ψήφισμα του παρεμβαίνει αναρμοδίως στην Επιτροπή Ασύλου για το πώς θα χορηγείται ή ανακαλείται το άσυλο. Τα προβλήματα της Αθήνας μπορούν να περιμένουν. Στον ελεύθερο χρόνο του θα ασχοληθεί και με αυτά ο δήμαρχος».

Φυσικά, ο Χ. Δούκας δεν άφησε αναπάντητη την επίθεση: αντιθέτως σημείωσε ότι «η Αθήνα είναι και θα παραμείνει μία πόλη αλληλεγγύης, συμπερίληψης και διαλόγου, κ. Πλεύρη. Όσο μίσος και αν σπείρετε με τις ακροδεξιές απόψεις σας, εμείς θα συνεχίσουμε στον δρόμο της δικαιοσύνης και της νομιμότητας. Μάλιστα, η σημερινή σας δήλωση έρχεται στη συνέχεια της χθεσινής, στο Κιλκίς, όπου αδίστακτα και με εμφυλιοπολεμική ρητορική, επιχειρήσατε να διχάσετε τους Έλληνες, παραμονή της Εθνικής Επετείου. Ακροδεξιός κατήφορος. Ντροπή».

Και η σύγκρουση καλά κρατεί…

pierrakakis 77- new
26-03-24_0006__DPN8598
giorgostsagarakis
GADA_police
areios-pagos_2908_1920-1080_new
venzini 77- new
kalxas 2 new
pezeskian
gkalibaf iran 77- new
oura_trapeza_new
pierrakakis 77- new
26-03-24_0006__DPN8598
giorgostsagarakis
