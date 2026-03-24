Euroleague: Τεράστιο «διπλό» του Παναθηναϊκού στο Σαράγεβο και γερά στο κόλπο της εξάδας, 107-104 την Ντουμπάι

Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε σπουδαία εκτός έδρας νίκη στο Σαράγεβο, επικρατώντας της Ντουμπάι με 107-104 για την 33η αγωνιστική της Euroleague, μπαίνοντας δυναμικά ξανά στη μάχη της εξάδας που οδηγεί απευθείας στα πλέι οφ.

Οι «πράσινοι» πέρασαν νικηφόρα από το προσωρινό «σπίτι» της Ντουμπάι, κατακτώντας την τρίτη διαδοχική νίκη τους στη διοργάνωση και δείχνοντας πως βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν.

Με το αποτέλεσμα αυτό, ο Παναθηναϊκός ανέβασε το ρεκόρ του στο 19-14, αφήνοντας πίσω του κάθε σενάριο ισοβαθμίας με την ομάδα των Εμιράτων, η οποία υποχώρησε στο 17-16. Υπενθυμίζεται ότι το «τριφύλλι» είχε επικρατήσει και στο παιχνίδι του ΟΑΚΑ, εξασφαλίζοντας την υπεροχή.

Η αναμέτρηση εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ στη μεγαλύτερη διάρκειά της. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει μικρό προβάδισμα στην τρίτη περίοδο και να το διατηρήσει μέχρι το τέλος, φτάνοντας σε μια πολύτιμη νίκη με 107-104.

Η επίθεση απάντησε σε κάθε αμυντική… ανορθογραφία του Παναθηναϊκού στο Σαράγεβο, με τον Τσεντί Όσμαν της δεύτερης περιόδου και τον Κέντρικ Ναν της τέταρτης, συνεπικουρούμενο από τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, να βγάζουν… φωτιές και να χαρίζουν στους «πράσινους» ένα πολύτιμο «διπλό» εξαιρετικής βαθμολογικής σημασίας.

Αυτός πάντως που έκλεψε την παράσταση ήταν και πάλι ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος με 11 πόντους στον… επίλογο και παρά το γεγονός ότι αγωνιζόταν από νωρίς με 3 φάουλ, όχι μόνο… άντεξε, αλλά στο 39΄ «κλείδωσε» τη νίκη από τα 6,75. Τη… σκυτάλη πήρε ο Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος στα 36΄΄ για τη λήξη εκτέλεσε σε τρίποντο και έβαλε… ταφόπλακα στα όποια όνειρα των γηπεδούχων.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Τσεντί Όσμαν με 23 πόντους, ενώ 22 πρόσθεσε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και 21 ο Κέντρικ Ναν. Από την Ντουμπάι δεν… αρκούσαν οι 31 πόντοι του Ντζάναν Μούσα.

Τα δεκάλεπτα: 26-25, 50-47, 75-81, 104-107

Αποτελέσματα-33η αγωνιστική

Τρίτη 24/3

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Φενέρμπαχτσε 94-89

Μονακό-Αρμάνι Μιλάνο 90-85

Ζάλγκιρις-Μπάγερν Μονάχου 78-71

Dubai Basketball-Παναθηναϊκός 104-107

21:30 Μπαρτσελόνα-Αναντολού Εφές

21:30 Βαλένθια-Ολυμπιακός

21:45 Παρτίζαν-Βιλερμπάν

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ Αβίβ

Τετάρτη 25/3

21:30 Μπασκόνια-Ερυθρός Αστέρας

Τετάρτη 31/3

Βίρτους Μπολόνια-Παρί

Κατάταξη

Φενέρμπαχτσε 23-10

Ολυμπιακός 22-11

Χάποελ Τελ Αβίβ 20-11

Ρεάλ Μαδρίτης 20-12

Βαλένθια 20-12

Ζάλγκιρις Κάουνας 19-14

Μονακό 19-14

Παναθηναϊκός 19-14

Ερυθρός Αστέρας 18-14

Μπαρτσελόνα 18-14

Dubai Basketball 17-16

Μακάμπι Τελ Αβίβ 16-16

Αρμάνι Μιλάνο 16-17

Βίρτους Μπολόνια 13-19

Μπάγερν Μονάχου 13-20

Παρτίζαν 12-20

Παρί 12-21

Αναντολού Εφές 10-22

Μπασκόνια 9-23

Βιλερμπάν 8-24

Επόμενη αγωνιστική (34η)

Τρίτη 10/3

Παρί-Ολυμπιακός 87-104

Πέμπτη 26/3

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Βίρτους Μπολόνια

21:30 Μπάγερν Μονάχου-Βιλερμπάν

21:45 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Dubai Basketball

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Αναντολού Εφές

Παρασκευή 27/3

19:45 Φενέρμπαχτσε-Ζάλγκιρις Κάουνας

21:15 Παναθηναϊκός-Μονακό

21:30 Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας

21:30 Μπασκόνια-Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Παρτίζαν-Βαλένθια

