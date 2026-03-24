Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι το Ιράν «συμφώνησε ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα» – «Κερδίσαμε τον πόλεμο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν «συμφώνησε ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, είπε ότι το Ιράν «μας μιλάει και μιλάει λογικά».

O πρόεδρος των ΗΠΑ συνέχισε λέγοντας: «Όλα ξεκινούν από το ότι δεν μπορούν να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα», προσθέτοντας: «Δεν θέλω να πω εκ των προτέρων, αλλά έχουν συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα. Έχουν συμφωνήσει σε αυτό».

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν θέλει απεγνωσμένα να κάνει μια συμφωνία.

Μιλώντας στο Οβάλ Γραφείο, είπε: «Μιλάμε στην πραγματικότητα με τους σωστούς ανθρώπους και θέλουν τόσο πολύ να κάνουν μια συμφωνία, δεν έχεις ιδέα πόσο πολύ θέλουν να κάνουν μια συμφωνία», είπε ο Τραμπ για τους Ιρανούς.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι ο Αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και άλλοι ηγούνται των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι μια συμφωνία είναι ορατή.

«Βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή. Το κάνουν, μαζί με τον Μάρκο, τον Τζ. Ντ., με αρκετούς ανθρώπους που το κάνουν», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

«Και η άλλη πλευρά, μπορώ να σας πω ότι θα ήθελαν να κάνουν μια συμφωνία, και ποιος δεν θα ήθελε; Αν ήσασταν εκεί, κοιτάξτε, το ναυτικό τους έχει εξαφανιστεί, η αεροπορία τους έχει εξαφανιστεί, οι επικοινωνίες τους έχουν τελειώσει – αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα».

Πιεσμένος από τους δημοσιογράφους να απαντήσει γιατί άλλαξε πορεία αφού είπε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή ότι «[δεν] ήθελε να κάνει κατάπαυση του πυρός», ο πρόεδρος δήλωσε την Τρίτη: «Το γεγονός ότι μας μιλάνε και μιλάνε λογικά».

Επανέλαβε ότι η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση είχε «τεράστια επιτυχία», ενώ υπογράμμισε πως μπορεί κανείς να μιλήσει για αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη, αφού υπάρχουν νέα πρόσωπα στην εξουσία μετά την εξόντωση των ηγετών του ιρανικού καθεστώτος.

Ο Τραμπ είπε ακόμη ότι το Ιράν έχει κάνει στις ΗΠΑ ένα δώρο «αξίας ενός τεράστιου χρηματικού ποσού» που σχετίζεται με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Ο Πρόεδρος δεν διευκρίνισε τι ήταν το δώρο, αλλά είπε ότι σχετιζόταν με το Στενό του Ορμούζ.

Είπε ότι οι Ιρανοί διαπραγματευτές «έκαναν κάτι χθες που ήταν στην πραγματικότητα καταπληκτικό. Μας έκαναν ένα δώρο».

«Μας το έδωσαν και είπαν ότι θα το δώσουν, οπότε αυτό σήμαινε ένα πράγμα για μένα: έχουμε να κάνουμε με τους σωστούς ανθρώπους», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας αργότερα: «Είναι οι μόνοι που θα μπορούσαν να το είχαν κάνει».

«Κερδίσαμε αυτόν τον πόλεμο», ισχυρίστηκε ο Τραμπ

Μιλώντας νωρίτερα στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ ρωτήθηκε πόσο αισιόδοξος είναι ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα λειτουργήσει. Εκείνος απάντησε λέγοντας πως «Αυτός ο πόλεμος έχει κερδηθεί».

Ισχυρίστηκε ότι αν ήθελε να καταστρέψει κάτι σαν «αυτόν τον πολύ μεγάλο ισχυρό σταθμό παραγωγής ενέργειας» – αναφερόμενος στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars του Ιράν, το οποίο είχε απειλήσει προηγουμένως να επιτεθεί – «δεν θα μπορούσαν να κάνουν τίποτα γι’ αυτό».

Το Ιράν «εξοντώθηκε στρατιωτικά», ισχυρίστηκε, προσθέτοντας:

«Είναι νεκροί».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης ότι ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ήταν «αρκετά απογοητευμένος» από την προοπτική οι ΗΠΑ να διαπραγματευτούν μια εκεχειρία με το Ιράν.

«Ο Πιτ δεν ήθελε τη διευθέτηση», είπε, προσθέτοντας ότι ο Χέγκσεθ και ο στρατηγός Νταν Κέιν, επικεφαλής του κοινού επιτελείου, ήταν «οι μόνοι δύο άνθρωποι που ήταν αρκετά απογοητευμένοι».

Ο Τραμπ το χαρακτήρισε «καλή στάση». «Δεν ενδιαφέρονταν για διευθέτηση», είπε για τον Χέγκσεθ και τον Κέιν. «Ενδιαφέρονταν απλώς να κερδίσουν αυτό το πράγμα».

Δεν έχει ληφθεί ακόμη “καμία απόφαση” για το πώς θα ξαναρχίσουν οι πυρηνικές δοκιμές

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν λάβει ακόμη «καμία απόφαση» για το πώς θα ξαναρχίσουν τις πυρηνικές δοκιμές, όπως διέταξε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αποκλείοντας όμως τις δοκιμές στην ατμόσφαιρα.

«Ακόμη κάνουμε εκτίμηση της κατάστασης… Δεν έχουμε λάβει καμία συγκεκριμένη απόφαση σε ό,τι αφορά τη μορφή ενός ενδεχόμενου προγράμματος δοκιμών», είπε ο Τόμας ΝτιΝάνο, υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τους εξοπλισμούς και τη διεθνή ασφάλεια, μιλώντας σε μια επιτροπή του Κογκρέσου.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε πέρυσι τον Οκτώβριο ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να ξαναρχίσουν τις πυρηνικές δοκιμές, τις οποίες είχαν διακόψει από το 1992.

Η Ουάσινγκτον κατηγορεί τη Ρωσία και την Κίνα ότι κάνουν δοκιμές, κάτι που θεωρείται «αφόρητο μειονέκτημα» για τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον ΝτιΝάνο, ο οποίος κατέθεσε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας.

Όταν ρωτήθηκε από τη Δημοκρατική γερουσιαστή Τζάκι Ρόζεν, η οποία εκπροσωπεί τη Νεβάδα (Πολιτεία στην οποία ιστορικά γίνονταν οι πυρηνικές δοκιμές) ο υφυπουργός απάντησε δύο φορές ότι «δεν συμμετείχε σε καμία συζήτηση κατά την οποία να εξετάστηκε το ενδεχόμενο δοκιμών στην ατμόσφαιρα». Επανέλαβε την πάγια θέση της αμερικανικής κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία η συνθήκη New Start με τη Ρωσία για τον έλεγχο των εξοπλισμών, η οποία έληξε στις αρχές Φεβρουαρίου, ήταν ανεπαρκής και ότι σε οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία θα πρέπει να περιληφθεί και η Κίνα.

Το Πεκίνο πάντως έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να συμμετάσχει σε συζητήσεις για τον πυρηνικό αφοπλισμό με τις δύο άλλες πυρηνικές δυνάμεις, με το σκεπτικό ότι ΗΠΑ και Ρωσία διαθέτουν πολύ μεγαλύτερα οπλοστάσια.

Διαβάστε επίσης:

Ο πρώην επικεφαλής της Frontex κατηγορείται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας – Πώς εμπλέκεται η Ελλάδα

Το Πεντάγωνο στέλνει 3.000 στρατιώτες της 82ης Αερομεταφερόμενης Μονάδας στη Μέση Ανατολή

Η Τεχεράνη σκληραίνει τη διαπραγματευτική της στάση: Η επιρροή των Φρουρών της Επανάστασης και οι κόκκινες γραμμές