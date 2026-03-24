WSJ: Χιλιάδες πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή την Παρασκευή που λήγει το τελεσίγραφο Τραμπ – Οι όροι του Ιράν για το τέλος του πολέμου – Όλες οι εξελίξεις



Χιλιάδες Αμερικανοί πεζοναύτες αναμένεται να φτάσουν στη Μέση Ανατολή την Παρασκευή, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, την ίδια ημέρα που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει ως προθεσμία στο Ιράν για να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ.

Συγκεκριμένα, το αμφίβιο επιθετικό πλοίο USS Tripoli, το αποβατικό USS New Orleans και περίπου 2.200 πεζοναύτες από την 31η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών θα εισέλθουν την Παρασκευή στην περιοχή ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία είναι υπεύθυνη για τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή.

Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, θα χρειαστούν ακόμη λίγες ημέρες μέχρι η μονάδα να φτάσει στο Στενό του Ορμούζ.

Παράλληλα, το Πεντάγωνο έχει διατάξει την αποστολή και δεύτερης μονάδας πεζοναυτών στην περιοχή: της 11ης Εκστρατευτικής Μονάδας Πεζοναυτών, με έδρα την Καλιφόρνια, η οποία θα αναπτυχθεί με την ομάδα αμφίβιων πλοίων USS Boxer. Η μονάδα αυτή αναμένεται να αναχωρήσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες και να φτάσει στην περιοχή λίγες εβδομάδες αργότερα.

Εν τω μεταξύ, σύγχυση επικρατεί για τις εξελίξεις στο Ιράν μετά τις συνεχείς αναδιπλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ με ισχυρισμούς για συμφωνία που δήθεν θέλει απεγνωσμένα το Ιράν και ότι αυτό ενδέχεται να γίνει μέσα σε πέντε ημέρες ή νωρίτερα, ενώ ακολούθησε η διάψευση από Ιρανό αξιωματούχο.

Μετά το τελεσίγραφο, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι αναβάλει για 5 μέρες τα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη λέει ότι ο Τραμπ «υποχώρησε» από την προθεσμία του «από φόβο για την απάντηση του Ιράν».

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν «πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες», ότι μίλησαν με ανώτερους Ιρανούς ηγέτες και ότι αυτοί είχαν επικοινωνήσει πρώτοι. Είπε ότι και οι δύο χώρες θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία και έχουν «σημαντικά σημεία σύγκλισης». Ωστόσο, σχεδόν αμέσως μετά, αρκετοί Ιρανοί αξιωματούχοι αμφισβήτησαν τη δήλωση του Τραμπ, λέγοντας ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί διαπραγματεύσεις ή συζητήσεις με τις ΗΠΑ από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στα τέλη Φεβρουαρίου.

Την ίδια ώρα, νέο κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών εξαπέλυσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στην Τεχεράνη, ενώ οι νεκροί σε Ιράν και Λίβανο ανέρχονται πλέον σε χιλιάδες από την έναρξη της σύγκρουσης.

