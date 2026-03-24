search
ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 17:51
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Στα ύψη ο μπακαλιάρος της 25ης Μαρτίου – Αυξήσεις έως και 20% 

Ιδιαίτερα… «αλμυρό» αναμένεται να είναι φέτος το τραπέζι της 25ης Μαρτίου, με την τιμή του μπακαλιάρου να παρουσιάζει αύξηση έως και 20% σε σχέση με πέρυσι, δημιουργώντας έντονο προβληματισμό στους καταναλωτές.

Η ανάγκη για συγκρατημένες αγορές και σύγκριση τιμών γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ, καθώς οι τιμές ποικίλλουν σημαντικά ανάλογα με το είδος, την επεξεργασία και τον τρόπο διάθεσης του ψαριού.

Στην αγορά, ο υγράλατος μπακαλιάρος πωλείται από 16 έως 22 ευρώ το κιλό, ενώ το φιλέτο φτάνει έως και 27 ευρώ. Οι πιο οικονομικές επιλογές περιλαμβάνουν τον κατεψυγμένο μπακαλιάρο, με τιμές από 6 έως 14 ευρώ, τα ντόπια μπακαλιαράκια γύρω στα 10 ευρώ, αλλά και τον βακαλάο πόλοκ στα 5 ευρώ το κιλό. Το λινγκ ή μολβάς, παρόμοιο ψάρι, κοστίζει περίπου 16,80 ευρώ το κιλό με κόκκαλο, προσφέροντας μια εναλλακτική λύση στους καταναλωτές.

Μικρότερες ποσότητες και έρευνα αγοράς

Η αυξημένη τιμή του μπακαλιάρου αποδίδεται στην ποιότητα και την επεξεργασία του προϊόντος, ενώ οι ιδιοκτήτες ιχθυοπωλείων σημειώνουν ότι οι πελάτες αγοράζουν μικρότερες ποσότητες ή στρέφονται σε φθηνότερα ψάρια για τη νηστεία τους. 

Παρά την ακρίβεια, η διάθεση για τήρηση της παράδοσης παραμένει ισχυρή, με τις κρατήσεις στα εστιατόρια για την 25η Μαρτίου να αγγίζουν το 100%, ενώ  και το delivery να αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά για όσους προτιμούν την άνεση του σπιτιού.

Η πίεση στην αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών εντείνεται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ανεβάζει το κόστος καυσίμων και προκαλεί γενικότερες ανατιμήσεις στα βασικά προϊόντα. Πολλοί καταναλωτές αναζητούν προσφορές στα σούπερ μάρκετ, όπου οι τιμές δεν διαφέρουν σημαντικά από αυτές στη Βαρβάκειο Αγορά, προσπαθώντας να περιορίσουν τα έξοδα.

Συνολικά, οι τιμές του μπακαλιάρου φέτος κυμαίνονται από 5 έως 27 ευρώ ανά κιλό, ανάλογα με τη μορφή (φρέσκος, κατεψυγμένος, ξαλμυρισμένος ή φιλέτο), το μέγεθος και την ποιότητα.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΑΛΧΑΣ

ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

