Στη σκιά του πολέμου: Σε ισχύ από 1η Μαΐου η συμφωνία Ε.Ε. – Mercosur – «Φωτιές» ανάβει η άρση των δασμών

Μέσα σε ένα εκρηκτικό διεθνές περιβάλλον, όπου η ενεργειακή κρίση και ο πόλεμος επανακαθορίζουν τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά σε μια κίνηση-στρατηγική επιλογή, η οποία όμως προκαλεί ισχυρούς τριγμούς στο εσωτερικό της. Από την 1η Μαΐου 2026, τίθεται σε προσωρινή εφαρμογή η πολυσυζητημένη εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ε.Ε. και των χωρών της Mercosur (Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη), σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στις διατλαντικές σχέσεις.

Η συμφωνία προβλέπει τη στοχευμένη άρση δασμών σε εκατοντάδες προϊόντα, με στόχο τη μείωση του κόστους εισαγωγών και την ενίσχυση των εξαγωγών ευρωπαϊκών βιομηχανικών προϊόντων. Ωστόσο, η χρονική στιγμή της εφαρμογής της, «στη σκιά του πολέμου», δημιουργεί ένα σύνθετο παζλ οικονομικών και κοινωνικών πιέσεων.

Το «μέτωπο» των αγροτών και οι ρήτρες προστασίας

Η επικύρωση της συμφωνίας δεν έρχεται αναίμακτα. Στις αρχές του έτους, οι δρόμοι των Βρυξελλών, του Παρισιού και του Βερολίνου είχαν «βουλιάξει» από τα τρακτέρ. Οι Ευρωπαίοι αγρότες εκφράζουν τη σφοδρή δυσαρέσκειά τους, φοβούμενοι ότι η εγχώρια παραγωγή θα καταρρεύσει υπό το βάρος των φθηνών εισαγωγών αγροτικών προϊόντων από τη Λατινική Αμερική (κυρίως βόειο κρέας, σόγια και ζάχαρη).

Για να κατευνάσει τις αντιδράσεις, η Κομισιόν ενσωμάτωσε στη συμφωνία αυστηρές ρήτρες προστασίας. Αυτές περιλαμβάνουν:

Ποσοστώσεις (Quotas): Περιορισμοί στην ποσότητα των προϊόντων που θα εισάγονται χωρίς δασμούς.

Περιορισμοί στην ποσότητα των προϊόντων που θα εισάγονται χωρίς δασμούς. Περιβαλλοντικά Standard: Υποχρέωση των χωρών της Mercosur να τηρούν τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και να περιορίσουν την αποψίλωση του Αμαζονίου – ένα σημείο που παραμένει «αγκάθι» στις διαπραγματεύσεις.

Υποχρέωση των χωρών της Mercosur να τηρούν τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και να περιορίσουν την αποψίλωση του Αμαζονίου – ένα σημείο που παραμένει «αγκάθι» στις διαπραγματεύσεις. Μηχανισμός «Φρένου»: Δυνατότητα μονομερούς επαναφοράς δασμών σε περίπτωση που μια εγχώρια αγορά (π.χ. η ευρωπαϊκή παραγωγή πουλερικών) υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά.

Γιατί τώρα; Η γεωπολιτική διάσταση

Η σπουδή για την εφαρμογή της συμφωνίας την 1η Μαΐου δεν είναι άσχετη με τον πόλεμο. Η Ε.Ε. αναζητά απεγνωσμένα νέες πηγές πρώτων υλών και τροφίμων για να απεξαρτηθεί από περιοχές που επηρεάζονται από τις συγκρούσεις. Η Λατινική Αμερική θεωρείται στρατηγικός εταίρος που μπορεί να προσφέρει εναλλακτικές λύσεις στην επισιτιστική ασφάλεια της Γηραιάς Ηπείρου.

Ωστόσο, οι επικριτές της συμφωνίας υποστηρίζουν ότι η άρση των δασμών σε μια περίοδο που το κόστος παραγωγής στην Ευρώπη (ρεύμα, λιπάσματα) έχει εκτιναχθεί, αποτελεί «χαριστική βολή» για τον Ευρωπαίο παραγωγό. «Δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε προϊόντα που παράγονται με χαμηλότερα περιβαλλοντικά και εργασιακά πρότυπα», προειδοποιούν οι αγροτικοί σύλλογοι, προαναγγέλλοντας νέο κύμα κινητοποιήσεων ενόψει της 1ης Μαΐου.

Η Ελλάδα στο κάδρο

Για την ελληνική οικονομία, η συμφωνία είναι «δίκοπο μαχαίρι». Από τη μία, ανοίγει μια τεράστια αγορά 260 εκατομμυρίων καταναλωτών για ελληνικά προϊόντα όπως το ελαιόλαδο, οι κομπόστες και τα τυροκομικά (ΠΟΠ), τα οποία θα απολαμβάνουν πλέον προστασία ονομασίας προέλευσης. Από την άλλη, η κτηνοτροφία μας ενδέχεται να δεχθεί πιέσεις από το εισαγόμενο κρέας χαμηλού κόστους.

Το στοίχημα για την Αθήνα και τις Βρυξέλλες είναι αν οι «ρήτρες προστασίας» θα αποδειχθούν αρκετές για να συγκρατήσουν την κοινωνική έκρηξη στην ύπαιθρο, σε μια περίοδο που η ακρίβεια ήδη δοκιμάζει τις αντοχές των πολιτών.

