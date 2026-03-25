25η Μαρτίου: Κλειστά σήμερα τα σούπερ μάρκετ – Τι ισχύει για τα καταστήματα

Αργία είναι σήμερα, 25η Μαρτίου, και τα μεγάλα σούπερ μάρκετ θα παραμείνουν κλειστά, όπως και περισσότερα εμπορικά καταστήματα και οι δημόσιες υπηρεσίες.

Έτσι κλειστά θα είναι τα καταστήματα των μεγάλων αλυσίδων: ΑΒ Βασιλόπουλος (εκτός αεροδρομίων), Γαλαξίας, Κρητικός, Lidl, Market In, Μασούτης, My Market και Σκλαβενίτης.

Αντίθετα, αναμένεται να είναι ανοιχτά φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, παντοπωλεία, αλλά και σούπερ μάρκετ franchise ή μίνι μάρκετ.

Ωστόσο, οι καταναλωτές πρέπει να έχουν υπόψη ότι στα σούπερ μάρκετ franchise παρατηρούνται διαφοροποιήσεις ανάλογα με την περιοχή αναφορικά με το αν είναι κλειστά ή ανοιχτά σε κάθε επίσημη αργία.

Το ωράριο λειτουργίας για τα σούπερ μάρκετ, που θα είναι ανοιχτά την Τετάρτη είναι από τις 08:00 το πρωί έως τις 23:00 το βράδυ. Τέλος, υπάρχουν και καταστήματα που ανοίγουν στις 07:30 το πρωί, όπως επίσης και άλλα του ίδιου franchise που κλείνουν στις 22:00 το βράδυ.

