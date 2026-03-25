Η Golden Age Capital επενδύει δυναμικά στα φαρμακεία δημιουργώντας νέο μοντέλο υγείας με τεχνολογία και καινοτομία

Σε μια νέα επενδυτική κατεύθυνση στον χώρο της υγείας στρέφεται η Golden Age Capital, επιλέγοντας τον κλάδο των φαρμακείων ως επόμενο βασικό πεδίο ανάπτυξης. Η στρατηγική της εστιάζει στη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου και οργανωμένου μοντέλου λειτουργίας, το οποίο φιλοδοξεί να μετατρέψει το παραδοσιακό φαρμακείο σε ολοκληρωμένο σημείο παροχής υπηρεσιών υγείας και προσωπικής φροντίδας.

Στο πλαίσιο αυτό, η επενδυτική εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει σε έναν πρώτο κύκλο κινήσεων, με βασικό βήμα την ένταξη της αλυσίδας Dr. Pharmacy στην πλατφόρμα της. Παράλληλα, αναπτύσσεται ένα ευρύτερο δίκτυο φαρμακείων, το οποίο περιλαμβάνει τόσο υφιστάμενα σημεία όσο και νέες μονάδες, με στόχο τη δημιουργία οικονομίας κλίμακας και την ενίσχυση της παρουσίας στην αγορά.

Η επιλογή του συγκεκριμένου κλάδου δεν είναι τυχαία. Το φαρμακείο θεωρείται ένας από τους πιο σταθερούς πυλώνες του συστήματος υγείας στην Ελλάδα, με άμεση επαφή με τον πολίτη και σημαντικό ρόλο στην καθημερινή φροντίδα. Η Golden Age Capital επιδιώκει να αξιοποιήσει αυτή τη θέση, ενισχύοντας τη λειτουργία των φαρμακείων μέσα από τεχνολογικές λύσεις, καλύτερη οργάνωση και νέα επιχειρηματικά εργαλεία.

Όπως επισημαίνει ο ιδρυτής και Managing Partner της εταιρείας, Περικλής Μαζαράκης, η επενδυτική στρατηγική επικεντρώνεται σε αγορές με ισχυρά θεμελιώδη, αλλά και σε επιχειρήσεις που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για μεγαλύτερα σχήματα. Μέσω πλειοψηφικών συμμετοχών, η εταιρεία επιδιώκει να δημιουργήσει πλατφόρμες ανάπτυξης, αξιοποιώντας τόσο την εμπειρία της όσο και τις δυνατότητες που προσφέρουν η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη.

Από την πλευρά της λειτουργίας του εγχειρήματος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ρόλο του φαρμακοποιού. Σύμφωνα με τον Senior Operating Partner της Golden Age Capital, Περικλής Σταματιάδης, το νέο μοντέλο βασίζεται στην επιστημονική κατάρτιση και την εμπειρία των επαγγελματιών του κλάδου, με στόχο την παροχή πιο αναβαθμισμένων υπηρεσιών στους ασθενείς και στους καταναλωτές.

Σημαντική είναι και η ανταπόκριση της αγοράς, καθώς, όπως σημειώνεται, η πρωτοβουλία προσελκύει τόσο νέους όσο και έμπειρους φαρμακοποιούς. Η συμμετοχή της Dr. Pharmacy ενισχύει περαιτέρω το εγχείρημα, με τον ιδρυτή της, Κωνσταντίνος Σιαμπλής, να επισημαίνει ότι η συνεργασία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αναβάθμιση του ρόλου του φαρμακείου μέσω καινοτόμων υπηρεσιών.

Η Golden Age Capital, με διαθέσιμα κεφάλαια που ξεπερνούν τα 200 εκατ. ευρώ, επιδιώκει να τοποθετηθεί σε δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη των εταιρειών στις οποίες επενδύει. Ο σχεδιασμός για τον κλάδο των φαρμακείων εντάσσεται σε αυτή τη στρατηγική, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου, πιο ανταγωνιστικού και τεχνολογικά εξελιγμένου οικοσυστήματος υγείας.

