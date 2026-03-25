Γαλάζιοι βουλευτές υπό πίεση, η δυσφορία για Φλωρίδη και η ταξιθεσία, η ιδέα για τους πρώην γραμματείς ΠΑΣΟΚ, η πρεμιέρα Πελεγρίνη και η σχέση ΔΝΤ με… κάλπες    

Καλημέρα σας και χρόνια πολλά, με το καλό οι παρελάσεις και ο εορτασμός της σημερινής εθνικής ημέρας!

Ας μείνουμε όμως στην έξοδο των γαλάζιων βουλευτών (και των υπουργών) στις εκλογικές τους περιφέρειες με αφορμή τη γιορτή της 25ης Μαρτίου – έξοδος που έχει πολλαπλή χρησιμότητα.

Κυρίως διότι θα λειτουργήσει και σαν… επιτόπιο και εμπειρικό γκάλοπ. Αλλιώς να βλέπεις μπάρες σε πίνακες ερευνών από δημοσκοπικές εταιρείες κι αλλιώς να τα «ακούς» σε ζωντανή μετάδοση και σε κατάσταση «πρόσωπο με πρόσωπο» από ψηφοφόρους της ΝΔ, μα και άλλων κομμάτων.

Έχει άλλη γοητεία και άλλο ζόρι αυτή η επαφή. Έτσι κι αλλιώς πάντως μία ανησυχία υπάρχει. Όχι για αντιδράσεις ακραίου τύπου – αυτές υπάρχουν μεν, αλλά σε ειδικές περιπτώσεις και συγκεκριμένες περιοχές όπως η Λέσβος. Αλλά κυρίως για θέματα όπως η ακρίβεια, το στεγαστικό και τα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για παράδειγμα η Κομισιόν απάντησε προχθές σε ερώτηση του Γιάννη Μανιάτη πως ούτε ο νέος ΟΠΕΚΕΠΕ έχει λάβει πιστοποίηση.

Αν πάει έτσι, βλέπω γαϊτανάκι τριβών της κυβέρνησης με τον αγροτικό κόσμο, που δεν θα της βγει σε καλό…

Η ταξιθεσία του Φλωρίδη

Το ότι ένας υπουργός και δύο βουλευτές επέκριναν δημοσίως τον Γιώργο Φλωρίδη για την εικόνα της δικαστικής αίθουσας στη Λάρισα, όπου άρχισε η δίκη των Τεμπών, μάλλον πρέπει να… κολακεύει τον υπουργό Δικαιοσύνης.

Υπό την έννοια ότι είναι πολλαπλάσιοι όσοι εκφράζουν δυσφορία για την κακή οργάνωση, που εκθέτει και συνολικά την κυβέρνηση, μα και τη Δικαιοσύνη. Και προτίμησαν να μην τα πουν δημόσια. Πάλι καλά δηλαδή για τον Φλωρίδη… Το μεγάλο στοίχημα μετατοπίζεται τώρα για την 1η Απριλίου. Όταν θα συνεδριάσει και πάλι το δικαστήριο και θα φανεί εάν το πρόβλημα είναι κατασκευαστικό ή… ταξιθεσίας, που λέει και ο υπουργός. Θα είναι ενδιαφέρον πείραμα πάντως πώς μπορούν να χωρέσουν 400 τόσα άτομα σε ένα χώρο 283 τετραγωνικών μέτρων και χωρίς να αναγκαστούν όλοι αυτοί να είναι όρθιοι.

Οι πρώην γραμματείς του ΠΑΣΟΚ

Όλο ιδέες είναι εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη για το νέο καταστατικό. Το οποίο καταστατικό θα τεθεί την Παρασκευή υπόψη των συνέδρων, αλλά ουσιαστικά η συζήτηση περιορίστηκε στους τέσσερις τείχους εντός των οποίων συνεδρίαζε αυτόν τον καιρό η αρμόδια επιτροπή.

Καλή η ιδέα να γίνεται συνέδριο πριν την εκλογή προέδρου, ώστε να τεθούν πρώτα συλλογικά τα πολιτικά θέματα, η φυσιογνωμία και ο προσανατολισμός του κόμματος και μετά να λύνεται και το θέμα ηγεσίας. Αλλά το να εκλέγει το συνέδριο και κεντρική επιτροπή ακριβώς πριν την εκλογή του προέδρου, μου μοιάζει λίγο σαν… καπέλο ή επιτροπεία στον πρόεδρο.

Επίσης περιμένω να δω εάν θα κατατεθεί στο συνέδριο η ιδέα που έχουν κάποιοι στη Χαριλάου και η οποία λέει πως όλοι οι πρώην γραμματείς του ΠΑΣΟΚ θα είναι αυτοδίκαια (αριστίνδην, που λένε) μέλη της κεντρικής επιτροπής του κόμματος.

Θα είχε ενδιαφέρον και τι θα προβλέπονταν ή πώς θα αντιδρούσαν κάποιοι πρώην, όπως ο Ραγκούσης, ο Ξυνίδης, η Ξενογιαννακοπούλου ακόμα και ο Χρυσοχοΐδης! Παρότι οι 3 από τους 4 είναι σε άλλα κόμματα πλέον. Πάντως μία συνήθεια με τους αριστίινδην την έχουν εκεί στη Χαριλάου.

Ο Πελεγρίνης στη σκηνή

Χάρη στη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ επανήλθε στο προσκήνιο και στα τηλεοπτικά πάνελ (προς τέρψη των τηλεοπτικών καναλιών) ο πανεπιστημιακός, ηθοποιός, συγγραφέας και πολυπράγμων πολιτικός Θεοδόσης Πελεγρίνης. Ο οποίος έκανε δυναμικό μπάσιμο στη δημόσια συζήτηση, καταθέτοντας την πρόβλεψή του ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης το πολύ σε ένα χρόνο θα είναι πρωθυπουργός.

Ο Πελεγρίνης ήταν μάλιστα πέρα από αισιόδοξος – ένεκα και της υποχρέωσης να αποθεώσει τον πρόεδρο Νίκο που τον επανέφερε από την εφεδρεία – και ιδιαίτερα ευδιάθετος, καθότι διαφήμισε και το νέο βιβλίο του – τι στον άνεμο, όλοι συγγραφείς είναι; – υπό τον ενδεικτικά αφηρημένο τίτλο «η φιλοσοφία του θεάτρου». Αν και τίποτα από τα δύο δεν εξήγησε επαρκώς τι σημαίνουν – η πρόβλεψή του για τον Ανδρουλάκη και ο τίτλος του βιβλίου του – αξίζει μίας θεσπέσιας και ενθουσιώδους υποδοχής η επανεμφάνισή του στη σκηνή… Χρειαζόμαστε τέτοιους ονειροπόλους ταγούς στη γκρίζα και τραχιά εποχή που ζούμε…

Πρόβλεψη για την ανάπτυξη

Δεν τα λέει καλά το ΔΝΤ για την ελληνική οικονομία – και όχι μόνο για την ελληνική υποθέτω βασίμως – με αποτέλεσμα να μαζεύονται «σύννεφα» πάνω από την Αθήνα. Ο πόλεμος περιορίζει την ανάπτυξη, λέει το Ταμείο, το οποίο προβλέπει χαμηλότερους ρυθμούς για το 2026 σε σχέση με προηγούμενη εκτίμησή του: Από 2% τώρα τη βλέπει στο 1,8%. Και ενδεχομένως να πάει και πιο κάτω, ανάλογα με το χρόνο και το εύρος της σύρραξης στον Περσικό Κόλπο. Το εάν αυτού του είδους οι προβλέψεις θα επηρεάσουν και τις πολιτικές εξελίξεις – τον χρόνο των εκλογών δηλαδή – θα το δούμε σχετικά σύντομα υποψιάζομαι…

Τρύπα … στην οικονομία δια χειρός Λαγκάρντ

Με το «καλημέρα» του 2026 ήρθε και η πρώτη… ψυχρολουσία για την οικονομία, καθώς το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών γύρισε σε έλλειμμα 1,3 δισ. ευρώ, ενώ πέρυσι τέτοια εποχή υπήρχε πλεόνασμα. Και κάπου εδώ αρχίζει το ενδιαφέρον.

Γιατί η αιτία δεν βρίσκεται τόσο εντός συνόρων, αλλά… στη Φρανκφούρτη. Με απλά λόγια, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι αποφάσεις της Κριστίν Λαγκάρντ φαίνεται να «ψαλίδισαν» σημαντικά τα έσοδα που περίμενε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Το αποτέλεσμα; Από περίπου 3,5 δισ. ευρώ που είχε εισπράξει τον Ιανουάριο του 2025 από το λεγόμενο νομισματικό εισόδημα, φέτος τα έσοδα περιορίστηκαν κοντά στα 1,4 δισ. ευρώ. Δηλαδή, μια διαφορά που κάνει τη… ζημιά.

Με απλά λόγια, λιγότερα χρήματα από την ΕΚΤ σημαίνουν πιο «βαρύ» ισοζύγιο για τη χώρα. Και όσο κι αν αυτό ακούγεται τεχνικό, η ουσία είναι απλή: οι ευρωπαϊκές αποφάσεις έχουν άμεσο αποτύπωμα στα ελληνικά νούμερα.

Το ερώτημα βέβαια είναι αν αυτό είναι μια συγκυριακή «παραφωνία» ή προμήνυμα για τη συνέχεια. Γιατί αν συνεχιστεί το ίδιο μοτίβο, τότε το 2026 δεν ξεκίνησε απλώς με ένα κακό νούμερο, αλλά με ένα σαφές μήνυμα.

Διαβάστε επίσης

