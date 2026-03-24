Το μπέρδεμα της αίθουσας και ο Φλωρίδης, η οργή Πλακιά και η τύχη του Καραμανλή, ο Γιαννίτσης προετοιμάζει συνεργασία με ΝΔ και το δίδυμο του Αλέξη   

Καλημέρα σας

Δεν ξεκίνησε καλά η δίκη για τα Τέμπη.

Για την ακρίβεια, δεν ξεκίνησε καν!

Αυτή η ιστορία με την ακατάλληλη αίθουσα προκάλεσε δικαιολογημένα αντιδράσεις και την οργή των συγγενών και των δικηγόρων της.

Είναι απορίας άξιο πάντως. Υποτίθεται ότι υπήρξε ειδική μέριμνα και διάθεση ενός σοβαρού ποσού, προκειμένου να ετοιμαστούν όλες οι υποδομές.

Παρατήρησα πέραν των άλλων ότι από την πλευρά της κυβέρνησης εκφράστηκε μία διάχυτη αμηχανία.

Μάλιστα το υπουργείο Δικαιοσύνης απάντησε στις αιτιάσεις και την σκληρή κριτική με… διαρροές πηγών του!

Δεν έχει καν σημασία το πώς δικαιολόγησε την δυσάρεστη αυτή κατάσταση. Σημασία έχει να μην επαναληφθεί το φαινόμενο την 1η Απριλίου που θα συνεδριάσει και πάλι το δικαστήριο.

– Μέχρι και ο Νίκος Πλακιάς ήταν εξοργισμένος. Κι όταν φτάνει στο σημείο να μην πιστεύει στη Δικαιοσύνη ούτε ο Πλακιάς, τα πράγματα είναι μάλλον πολύ δυσάρεστα για την κυβέρνηση και το κλίμα που διαμορφώνεται εναντίον της.

Η στάση Φλωρίδη

Το θέμα πήρε σοβαρές πολιτικές διαστάσεις διότι η κυβέρνηση ανέλαβε ρητές δεσμεύσεις ότι όλα είναι έτοιμα και πως η ίδια έχει πράξει τα δέοντα.

Και τώρα είναι εκτεθειμένη.

Εκείνο που δεν κατάλαβα ποτέ είναι γιατί ο Γιώργος Φλωρίδης ενεπλάκη τόσο ευθέως στην όλη ιστορία εδώ και δύο χρόνια. Στην αρχή διαβεβαιώνοντας ότι η δίκη θα άρχιζε τον Σεπτέμβριο του 2024 και στη συνέχεια μιλώντας για την αίθουσα της δίκης και όλα τα σχετικά. Και τώρα πρέπει να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα.

– Κράτησα ωστόσο το γεγονός ότι η αντιπολίτευση επέκρινε με… μέτρο την ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης. Πιθανόν δεν ήθελαν να ρίξουν νερό στο μύλο της Κωνσταντοπούλου και της Καρυστιανού.

Η τύχη του Καραμανλή

Η κυβέρνηση έχει και άλλα ζόρια με τη δίκη των Τεμπών.

Αντικείμενο συζήτησης σε πηγαδάκια γαλάζιων βουλευτών ήταν χθες τα όσα συνέβησαν στη Λάρισα.

Και οι περισσότεροι συμφωνούσαν πως με δεδομένο ότι η δίκη θα κρατήσει χρόνια, αλλά και ότι το κλίμα είναι εξαιρετικά βαρύ με την κοινωνία στα κάγκελα, θα είναι σχεδόν αδύνατο η κυβέρνηση να βάλει τον Κώστα Καραμανλή στα ψηφοδέλτια στις επόμενες εκλογές, ακόμα και το δικαστικό συμβούλιο αποφασίσει να μην το παραπέμψει σε ειδικό δικαστήριο.

«Η κοινωνία δεν θα το συγχωρήσει κάτι τέτοιο την ώρα που δεν έχει καν αποδοθεί δικαιοσύνη στους υπαίτιους του δυστυχήματος» έλεγε κυβερνητικός βουλευτής.

Η αλλοπρόσαλλη τακτική Τραμπ

Σας έλεγα χθες ότι τα χτυπήματα σε ενεργειακές υποδομές είναι μία ανεξέλεγκτη κλιμάκωση του πολέμου στον Περσικό Κόλπο, που δύσκολα θα άντεχε ο Τραμπ – και ο Νετανιάχου, αλλά αυτός είναι σε άλλη πίστα «αξιολόγησης».

Ο Τραμπ είναι ίσως ο μοναδικός – μετά τον Λούκυ Λουκ -, που αναδιπλώνεται πιο γρήγορα κι από τη σκιά του.

Την ώρα που εξέπνεε το τελεσίγραφο με το οποίο καλούσε το Ιράν να κάνει πίσω, αναδιπλώθηκε ο… ίδιος! Ούτε να το είχε θέσει στον εαυτό του το τελεσίγραφο δηλαδή.

Σταματάει, λέει, τα χτυπήματα σε ενεργειακές υποδομές – που θα έφταναν το βαρέλι στα 200 δολάρια – και κάνει… διαπραγματεύσεις με τους Ιρανούς, χωρίς όμως να το ξέρουν αυτό οι Ιρανοί.

Σε επόμενο παραλήρ…, συγνώμη, διάγγελμά του, θα μας ενημερώσει και με ποιον από τους πολλούς εαυτούς του, κάνει διαπραγματεύσεις – αν και μάλλον τα… συζητάει όντως με τους Ιρανούς, και ίσως κρυφά από τον Νετανιάχου, καθότι διαφορετικά δεν βγαίνει η δουλειά.

Τα πρώτα μέτρα και η αλλαγή τακτικής

Στο μεταξύ η κυβέρνηση τα πήρε τα πρώτα μέτρα, παρότι η συνήθης τακτική με τις κρίσεις είναι να περιμένει να δει πόσο μακριά και σοβαρά πάει το πράγμα και μετά να ρίξει χρήμα.

Τα μέτρα αυτά δεν είναι κάτι φοβερό, αλλά προδιαθέτουν την κοινή γνώμη για δραστικές επεμβάσεις.

Το ότι βιάστηκε να κάνει κίνηση, με… υποσχετική για νέα μέτρα, πιθανόν δείχνει και τις διαθέσεις της περί πολιτικών εξελίξεων, λένε οι καχύποπτοι.

Ο Γιαννίτσης δεν είναι Οδυσσέας για να διαγράφεται

Το ΠΑΣΟΚ έχει συνέδριο την Παρασκευή, αλλά με την πολεμική επικαιρότητα, αλλά και τη δικαστική, να κυριαρχούν, ελάχιστοι ασχολούνται με το γεγονός αυτό, πέραν των στενά ενδιαφερομένων – αυτών δηλαδή που θέλουν πάση θυσία και με κάθε τρόπο να ελέγξουν το… “μαγαζί”.

Οι εκτός των τειχών πιο πολύ μάλιστα πρόσεξαν τη δήλωση του Τάσου Γιαννίτση, που δεν απέκλεισε (καθόλου μάλιστα) συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ μετεκλογικά, παρά με οτιδήποτε άλλο συνεδριακού ενδιαφέροντος θέμα.

Βέβαια, όταν ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος επισήμαινε ότι το ΠΑΣΟΚ χάνει με νταμπλ σκορ από τη ΝΔ ήταν υπονομευτής και την εισέπραξε τη διαγραφούλα του.

Αλλά όταν ο Γιαννίτσης λέει πως «αν η κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα είναι τέτοια που χρειαστεί να συμπράξουν οι πολιτικές κομματικές δυνάμεις, όποιες κι αν είναι αυτές, θα αναγκαστούν να το κάνουν», είναι τύπου… είπαμε και κάτι για να περνάει η ώρα.

Ωραία πράγματα…

Το δίδυμο του Αλέξη

Το δίδυμο της… «φωτιάς», ο Καρτερός και ο Μαραντζίδης έχουν αναλάβει φουλ δουλειά για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Βέβαια, εκείνη η «εξυπνάδα» που είχε πει ο Μαραντζίδης περί αντοχής και ανοχής στις ήττες, μέχρι να έλθει η «βασιλεία του Αλέξη», κάπως τον έχει κάνει να μαζευτεί και να μην πολυεκτίθεται. Γι’ αυτό και τον τόνο, το στίγμα και το πλαίσιο το δίνει με τα περισπούδαστα άρθρα του ο Θανάσης ο «σοφός».

Όπως λέει και η ρήση «ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει»!!!

Καλά θα πάει αυτό…

Μαθηματικά και… ΕΦΚ

Τελικά, το «παράθυρο» που είχε ανοίξει προ ημερών η κυβέρνηση για μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα, έκλεισε με θόρυβο χθες. Και κάπως έτσι επιβεβαιώνεται για ακόμη μία φορά ότι στην Ελλάδα ο συγκεκριμένος φόρος μοιάζει… γραμμένος στην πέτρα — δύσκολα αγγίζεται, ακόμη κι όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Την ίδια στιγμή, φαίνεται πως υπάρχει και ένα μικρό θέμα… μαθηματικών στο υπουργείο. Διότι το παράδειγμα που παρουσίασε ο αρμόδιος υπουργός για τη βενζίνη ήταν τουλάχιστον ατυχές και προκάλεσε περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις. Αν πράγματι η κυβέρνηση προχωρούσε σε μείωση του ΕΦΚ στα χαμηλότερα επιτρεπτά επίπεδα, το όφελος για τον καταναλωτή δεν θα ήταν 34 λεπτά το λίτρο, όπως ειπώθηκε, αλλά σχεδόν 43 λεπτά.

Η απόκλιση αυτή μόνο αμελητέα δεν είναι, ιδίως σε μια περίοδο που κάθε λεπτό στην αντλία μετράει. Και η εξήγηση φαίνεται απλή: κάπου στην εξίσωση «χάθηκε» ο ΦΠΑ. Γιατί, ως γνωστόν, ο φόρος υπολογίζεται και πάνω στον φόρο — και εκεί τα νούμερα αλλάζουν αισθητά.

Τελικά, ίσως το πρόβλημα να μην είναι μόνο πολιτικό, αλλά και… αριθμητικό.

Διαβάστε επίσης:

Ανδρουλάκης για το ιταλικό δημοψήφισμα για τη δικαστική μεταρρύθμιση: Η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης είναι από τις θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας

Kατήγγειλε τις συνθήκες της δίκης για τα Τέμπη η Κωνσταντοπούλου, ζητώντας παραίτηση Φλωρίδη – Κυρανάκης: «Eίστε αυταρχική νάρκισσος»

Δίκη για Τέμπη: Πρόβλημα… ταξιθέτησης είδε το υπουργείο Δικαιοσύνης στην αίθουσα που ήταν στοιβαγμένοι σαν… σαρδέλες