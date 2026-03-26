Eurogroup: Στο επίκεντρο οι επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή στην οικονομία της ΕΕ

Η αποτίμηση των επιπτώσεων της κρίσης στη Μέση Ανατολή στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βρεθεί στο επίκεντρο της αυριανής συνεδρίασης του Eurogroup, που θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη, με τη συζήτηση να αναμένεται ιδιαίτερα έντονη.

Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει την εκτίμησή της για την τρέχουσα κατάσταση, προχωρώντας παράλληλα σε μια πρώτη ανάλυση πιθανών μέτρων για την αντιμετώπιση των τιμών ενέργειας.

Οι κατευθύνσεις που θα δοθούν θα είναι κυρίως συμβουλευτικού χαρακτήρα, με στόχο να διευκολύνουν τον σχεδιασμό εθνικών μέτρων στήριξης, όπως έχει ζητήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ο ίδιος αξιωματούχος σημείωσε ότι η συζήτηση μεταξύ των υπουργών Οικονομικών αναμένεται να είναι «αρκετά έντονη».

Παρέμβαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας

Στη συνεδρίαση θα συμμετάσχει και ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, ο οποίος θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, καθώς και για τις πιθανές πολιτικές αντιδράσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο δημοσιονομικό σκέλος, καθώς, όπως τόνισε Ευρωπαίος αξιωματούχος, τα μέτρα που είχαν ληφθεί το 2022 είχαν σημαντικό κόστος για τους προϋπολογισμούς των κρατών-μελών.

Όπως επισήμανε, πλέον δεν υπάρχει ο ίδιος δημοσιονομικός χώρος, γεγονός που δεν αποκλείει τη λήψη νέων μέτρων, αλλά καθιστά αναγκαίο να είναι προσεκτικά σχεδιασμένα και στοχευμένα.

Αβεβαιότητα για τις οικονομικές προβλέψεις

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα παρουσιάσει τις μακροοικονομικές προβλέψεις του Μαρτίου, οι οποίες έχουν ήδη δημοσιευθεί.

Ωστόσο, σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, οι μελλοντικές εκτιμήσεις παραμένουν ιδιαίτερα αβέβαιες, καθώς η πορεία της οικονομίας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

