Καρχαρίες «φτιαγμένοι» με κοκαΐνη – Τι αποκάλυψε νέα έρευνα στις Μπαχάμες

Καρχαρίες στις Μπαχάμες βρέθηκαν θετικοί σε κοκαΐνη, καφεΐνη και άλλες ουσίες, σύμφωνα με νέα έρευνα που επικαλείται το People.

Στο πλαίσιο μελέτης που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Environmental Pollution εξετάστηκαν πέντε είδη καρχαριών στις Μπαχάμες και εντοπίστηκαν επιβαρυντικές ουσίες που προκαλούν ανησυχία.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δείγματα αίματος από 85 καρχαρίες κοντά στο νησί Eleuthera, με σχεδόν το ένα τρίτο αυτών να εμφανίζεται θετικό σε ουσίες όπως καφεΐνη, αντιφλεγμονώδη φάρμακα -όπως η δικλοφενάκη και η παρακεταμόλη-, αλλά και κοκαΐνη.

«Αυτό αποτελεί την πρώτη καταγραφή σχετικά με ρύπους αναδυόμενης ανησυχίας (CECs) σε καρχαρίες από τις Μπαχάμες, επισημαίνοντας την επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης σε οικοσυστήματα που συχνά θεωρούνται παρθένα», αναφέρεται στα συμπεράσματα της μελέτης.

Η παρουσία αυτών των ουσιών είναι γνωστό ότι επηρεάζει φυσιολογικές διεργασίες σε θηλαστικά και άλλα σπονδυλωτά, επισημαίνεται στη μελέτη. Για παράδειγμα, η δικλοφενάκη συνδέεται με νεφρική δυσλειτουργία, ενώ διεγερτικές ουσίες, όπως η κοκαΐνη και η καφεΐνη, σχετίζονται με υπεργλυκαιμία, συσσώρευση γαλακτικού οξέος και διαταραχές στον μεταβολισμό των λιπιδίων.

Η ανθρώπινη δραστηριότητα στο επίκεντρο

Η επικεφαλής ερευνήτρια της μελέτης, Natascha Wosnick, δήλωσε στο Science News ότι οι ουσίες αυτές αποτελούν αποτέλεσμα ανθρώπινης ρύπανσης. «Μιλάμε για ένα πολύ απομακρυσμένο νησί στις Μπαχάμες», ανέφερε η Wosnick, βιολόγος στο Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο του Παρανά. «Οφείλεται κυρίως στο ότι άνθρωποι πηγαίνουν εκεί, ουρούν στο νερό και απορρίπτουν τα λύματά τους στη θάλασσα», πρόσθεσε.

Η μελέτη επισημαίνει, επίσης, ότι η παρουσία αυτών των ουσιών στους καρχαρίες ενδέχεται να επηρεάσει όχι μόνο την υγεία τους, αλλά και την τοπική οικονομία.

«Μια αυξανόμενη εισροή τουριστών, σε συνδυασμό με την αύξηση του αριθμού εξοχικών κατοικιών και ενοικιαζόμενων καταλυμάτων, εντείνει σημαντικά τον όγκο και τη χημική πολυπλοκότητα των τοπικών λυμάτων», αναφέρει η μελέτη.

«Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αυτοί οι ρύποι επηρεάζουν τη φυσιολογία των καρχαριών και τη μακροπρόθεσμη υγεία των πληθυσμών τους καθίσταται υψίστης σημασίας, όχι μόνο για την προστασία ενός βασικού οικολογικού στοιχείου των παράκτιων οικοσυστημάτων, αλλά και για τη διατήρηση των κοινωνικών και οικονομικών οφελών που προσφέρουν», σημειώνεται, επίσης.

Διαβάστε επίσης:

Ισραήλ: Εκτός λειτουργίας το Μπεν Γκουριόν μετά τις ιρανικές επιθέσεις – Τι σημαίνει το χτύπημα στην καρδιά της χώρας

Προειδοποίηση Πούτιν: Οι συνέπειες του πολέμου στο Ιράν τόσο σοβαρές όσο αυτές της πανδημίας

Noelia Castillo Ramos: Η τραγική ιστορία της 25χρονης ισπανίδας που θα κάνει ευθανασία – «Θέλω να πεθάνω όμορφη» (video)











