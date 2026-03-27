Ανδρουλάκης πριν το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Μαζί θα κερδίσουμε την Ελλάδα που αξίζουμε

«Έφτασε η ώρα για μια νέα Αλλαγή, που αποτελεί προϋπόθεση για την οικονομική και κοινωνική σταθερότητα του τόπου. Μαζί θα κερδίσουμε την Ελλάδα που αξίζουμε». Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει ο Νίκος Ανδρουλάκης λίγες ώρες πριν από το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ με δήλωσή του στην ιστοσελίδα «tovima.gr», απευθυνόμενος «σε κάθε κοινωνική δύναμη με την οποία μοιραζόμαστε κοινές αγωνίες», «σε κάθε δημοκρατικό πολίτη που έκανε άλλες επιλογές ή απέχει», «σε κάθε μετριοπαθή πολίτη που θέλει ευημερία και σταθερότητα».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «σήμερα με το συνέδριό μας ξεκινάμε όλοι μαζί τον αγώνα για τη μεγάλη Πολιτική Αλλαγή που έχει ανάγκη ο ελληνικός λαός, για να μπει τέλος στις συντηρητικές πολιτικές που αυξάνουν τις ανισότητες, υποβαθμίζουν την ποιότητα της δημοκρατίας και πολλαπλασιάζουν τα κοινωνικά αδιέξοδα μικραίνοντας τους ορίζοντες της Ελλάδας».

Τονίζει ότι «τα ολιγοπώλια και τα καρτέλ σε ενέργεια, τρόφιμα, τράπεζες και υγεία σωρεύουν υπερκέρδη, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποκλείονται, οι μισθοί εξανεμίζονται από την ακρίβεια, τα ενοίκια εκτοξεύονται, το ιδιωτικό χρέος διογκώνεται». Κατηγορεί την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι «σπατάλησε ένα ολόκληρο Ταμείο Ανάκαμψης χωρίς παραγωγική ανασυγκρότηση, χωρίς δίκαιη κατανομή. Γι’ αυτό από το 2028 και έπειτα οι ρυθμοί ανάπτυξης θα προσγειωθούν στα χαμηλά επίπεδα του 1%». Σημειώνει ότι «μόλις προχθές η EUROSTAT αποκαθήλωσε το αφήγημα του δήθεν ‘οικονομικού θαύματος’», καθώς «το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας με όρους αγοραστικής δύναμης υποχώρησε το 2025 και βρίσκεται πλέον στην τελευταία θέση της Ευρώπης μαζί με τη Βουλγαρία». «Η χώρα έχει ‘παγώσει’. Όλοι τρέχουν γρηγορότερα από εμάς», σχολιάζει.

Ο κ. Ανδρουλάκης υποστηρίζει ότι «η Νέα Δημοκρατία είναι αμετανόητη» και ειδικότερα πως «το κόμμα που οδήγησε τη χώρα στην οικονομική περιπέτεια των μνημονίων και της χρεοκοπίας συνεχίζει να συμπεριφέρεται στο κράτος ως λάφυρο παραδομένη στον πελατειασμό, και αντιμετωπίζει τους θεσμούς ως εργαλεία εξουσίας που κατοχυρώνουν προνόμια και ασυλίες για τους ισχυρούς». «Για εμάς», υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, «είναι θέμα δημοκρατίας και πάνω απ’ όλα εθνικής ασφάλειας να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων, για το σκοτεινό παρακράτος που έστησαν ο πρωθυπουργός και το Μέγαρο Μαξίμου και να λογοδοτήσουν όλοι οι υπεύθυνοι όσο ψηλά κι αν βρίσκονται».

«Γιατί αν δεν τελειώνουμε με αυτές τις νοσηρές πρακτικές, θα κάνουμε απλώς διαχείριση της παρακμής», δηλώνει, τονίζοντας ότι «χρειάζονται ρήξεις και η συνταγματική αναθεώρηση συνιστά μεγάλη ευκαιρία που δεν πρέπει να πάει χαμένη».

