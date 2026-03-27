search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.03.2026 07:52
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

27.03.2026 07:28

Φλόριντα: Νεαρός κατηγορείται ότι τοποθέτησε εκρηκτικό μηχανισμό στην έδρα της CENTCOM – Διέφυγε στην Κίνα

27.03.2026 07:28
centcom_florida_new

Ποινική δίωξη με την κατηγορία ότι τοποθέτησε αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό σε στρατιωτική βάση στη Φλόριντα, όπου έχει την έδρα του το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM), αντιμετωπίζει ένας νεαρός.

Ο ύποπτος «βρίσκεται στην Κίνα», ενώ αδελφή του, που βαραίνουν υποψίες πως τον βοήθησε να αποδράσει, συνελήφθη, ανέφερε μέσω X ο Κας Πατέλ, ο διευθυντής της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI).

Ο νεαρός, ο Άλεν Τζενγκ, κατηγορείται πως αποπειράθηκε τη 10η Μαρτίου να προκαλέσει ζημιά σε χώρο υποδοχής επισκεπτών της αεροπορικής βάσης ΜακΝτιλ, κοντά στην Τάμπα, στη Φλόριντα, με βάση το κατηγορητήριο που συντάχθηκε προχθές Τετάρτη και δημοσιοποιήθηκε χθες Πέμπτη.

Ο Άλεν Τζενγκ είναι πλέον αντιμέτωπος με κατηγορίες περί απόπειρας καταστροφής κρατικής περιουσίας, παράνομη κατασκευή και κατοχή εκρηκτικού μηχανισμού, διευκρίνισε το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Το βράδυ της 10ης Μαρτίου αποπειράθηκε, μάταια, να ενεργοποιήσει εκρηκτικό μηχανισμό σε κέντρο υποδοχής επισκεπτών της βάσης, εξήγησε.

Ο μηχανισμός εντοπίστηκε και εξουδετερώθηκε από τις δυνάμεις επιβολής της τάξης, πρόσθεσε το υπουργείο.

Οι αμερικανικές αρχές είχαν ανακοινώσει τη 16η Μαρτίου τον εντοπισμό «ύποπτου δέματος» κοντά στην είσοδο της βάσης, που οδήγησε στη διακοπή της κυκλοφορίας στην περιοχή από την αστυνομία.

Η αδελφή του υπόπτου, η Αν Μέρι Τζενγκ, 27 ετών, κατηγορείται πως τον βοήθησε να ξεφύγει από τις αρχές και να ξεφορτωθεί όχημα με το οποίο πήγε να τοποθετήσει στη βάση τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Συνελήφθη προχθές και ακροαματική διαδικασία στην οποία θα κριθεί αν θα παραμείνει προφυλακισμένη ορίστηκε για την Τρίτη 31η Μαρτίου.

Ο Άλεν Τζενγκ αντιμετωπίζει αν καταδικαστεί ποινή κάθειρξης 40 ετών και η αδελφή του Αν Μέρι Τζενγκ ποινή κάθειρξης 30 ετών.

Η βάση ΜακΝτιλ είναι έδρα της CENTCOM, η οποία διευθύνει τον πόλεμο σε εξέλιξη εναντίον του Ιράν, τον οποίο εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
us marines
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Παράταση Τραμπ στο Ιράν, σχέδια για 10.000 Αμερικανούς στρατιώτες – Πλήγματα σε Τεχεράνη και Βηρυτό-Όλες οι εξελίξεις

KKE-Koutsoumpas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: Καταγγέλλει Μητσοτάκη ως «συνεργό» στον πόλεμο – Ζητά κατάλληλη αίθουσα για τη δίκη των Τεμπών

centcom_florida_new
ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Νεαρός κατηγορείται ότι τοποθέτησε εκρηκτικό μηχανισμό στην έδρα της CENTCOM – Διέφυγε στην Κίνα

peripoliko-new
seismografos
Δείτε όλες τις ειδήσεις
syntaxiouxoi_new
zeibegkiko new
kafsima_1303_1920-1080_new
iran_missiles_new_123
ANT1+ PLATFORM
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.03.2026 07:45
us marines
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Παράταση Τραμπ στο Ιράν, σχέδια για 10.000 Αμερικανούς στρατιώτες – Πλήγματα σε Τεχεράνη και Βηρυτό-Όλες οι εξελίξεις

KKE-Koutsoumpas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: Καταγγέλλει Μητσοτάκη ως «συνεργό» στον πόλεμο – Ζητά κατάλληλη αίθουσα για τη δίκη των Τεμπών

centcom_florida_new
ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Νεαρός κατηγορείται ότι τοποθέτησε εκρηκτικό μηχανισμό στην έδρα της CENTCOM – Διέφυγε στην Κίνα

1 / 3