Μυστήριο στην Γκίζα: Υπάρχει δεύτερη Σφίγγα; Τι αποκαλύπτουν οι υπόγειες σαρώσεις

Ερευνητές που διεξήγαγαν υπόγειες σαρώσεις στην περιοχή της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας αναφέρουν στοιχεία που υποδηλώνουν την πιθανότητα ύπαρξης δεύτερης Σφίγγας κάτω από την επιφάνεια, αν και οι θεωρίες τους αμφισβητούνται έντονα από την επιστημονική κοινότητα.

Όπως δήλωσε σε podcast ο μηχανικός ραντάρ Φιλίππο Μπιόντι, μέλος ιταλικής ερευνητικής ομάδας, τα δεδομένα που συνέλεξαν υποδεικνύουν την πιθανότητα ύπαρξης μιας δεύτερης θαμμένης Σφίγγας στην περιοχή. Όπως ανέφερε, η ομάδα συνεχίζει να επαληθεύει τα στοιχεία, αλλά ο ίδιος εκτιμά ότι η πιθανότητα ύπαρξής της φτάνει το «περίπου 80%».

Παράλληλα, η ίδια ομάδα έχει ισχυριστεί ότι κάτω από την πυραμίδα του Χεφρήνου – μία από τις τρεις κύριες πυραμίδες της Γκίζας – έχουν εντοπιστεί ενδείξεις ύπαρξης εκτεταμένης υπόγειας κατασκευής, την οποία περιγράφουν ως «τεράστια υπόγεια κατασκευή».

Οι ερευνητές αξιοποίησαν ραντάρ για να συλλέξουν δεδομένα από το υπέδαφος της πυραμίδας και τα μετέτρεψαν σε ηχητικά κύματα, ώστε να απεικονίσουν τους υπόγειους σχηματισμούς. Ο Μπιόντι υποστήριξε ότι τα ευρήματα που ενισχύουν την πιθανότητα ύπαρξης δεύτερης Σφίγγας συνδέονται τόσο με συμμετρικά χαρακτηριστικά που παρατηρήθηκαν στις σαρώσεις, όσο και με έναν γειτονικό σχηματισμό κάτω από τον οποίο θα μπορούσε να βρίσκεται μια κατασκευή παρόμοιου μεγέθους.

Επιπλέον, επικαλέστηκε την παρουσία δύο Σφιγγών στη λεγόμενη «Στήλη των Ονείρων» – μια γρανιτένια στήλη μπροστά από τη Μεγάλη Σφίγγα της Γκίζας – ως ένδειξη ότι το μνημείο ίσως είχε αρχικά σχεδιαστεί με δύο τέτοιες κατασκευές.

Η ομάδα αναφέρει ακόμη ότι οι υπόγειες κατασκευές που εντοπίστηκαν διαθέτουν τόσο κάθετους άξονες, όσο και οριζόντιους διαδρόμους, ενώ δεν αποκλείουν την ύπαρξη μιας εντυπωσιακής «υπόγειας μεγαδομής» κάτω από το οροπέδιο της Γκίζας.

Αμφισβητήσεις και επιστημονική κριτική

Οι παραπάνω ισχυρισμοί προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στην επιστημονική κοινότητα. Η θεωρητική φυσικός Σαμπίνε Χόσενφελντερ έχει απορρίψει τα ευρήματα της ομάδας, χαρακτηρίζοντάς τα αβάσιμα και υποστηρίζοντας ότι οι ερευνητές ερμήνευσαν επιλεκτικά τα δεδομένα από τις τομογραφίες.

Την ίδια ώρα, ο πρώην υπουργός Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, Ζάχι Χαουάς, δήλωσε ότι τα συμπεράσματα της σχετικής έρευνας είναι «εντελώς λανθασμένα», επισημαίνοντας ότι η χρησιμοποιηθείσα μεθοδολογία δεν είναι επιστημονικά αποδεκτή, ούτε έχει επαληθευτεί. Όπως τόνισε, οι μέχρι σήμερα έρευνες έχουν εντοπίσει μόνο μικρά κενά στο υπέδαφος και όχι εκτεταμένες υπόγειες δομές.

