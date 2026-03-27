ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.03.2026 20:29
27.03.2026 19:49

Ο σωματοφύλακας της πρώην πρώτης κυρίας Τζιλ Μπάιντεν αυτοπυροβολήθηκε στο αεροδρόμιο της Φιλαδέλφειας

27.03.2026 19:49
Πράκτορας των μυστικών υπηρεσθιών των ΗΠΑ, που είχε αναλάβει την προστασία της πρώην πρώτης κυρίας Τζιλ Μπάιντεν, πυροβόλησε κατά λάθος το πόδι του στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Φιλαδέλφειας την Παρασκευή 27 Μαρτίου.

Η Μπάιντεν βρισκόταν στο αεροδρόμιο αλλά δεν ήταν παρούσα κατά το περιστατικό, δήλωσε ο εκπρόσωπος της USSS, Νέιτ Χέρινγκ, στο PEOPLE.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν λίγο μετά τις 8:30 το πρωί και ο πράκτορας «υπέστη μη απειλητικό για τη ζωή του τραυματισμό μετά από αμέλεια κατά τον χειρισμό υπηρεσιακού όπλου», σύμφωνα με τον Χέρινγκ. Κανείς άλλος δεν τραυματίστηκε.

Ο πράκτορας έλαβε ιατρική βοήθεια στο αεροδρόμιο και μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο, όπου βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση.

«Το Γραφείο Επαγγελματικής Ευθύνης της Μυστικής Υπηρεσίας θα εξετάσει τα γεγονότα και τις συνθήκες αυτού του περιστατικού», είπε ο Χέρινγκ.

Ένας εκπρόσωπος της πρώην πρώτης κυρίας αρνήθηκε να κάνει περαιτέρω σχόλια.

Η Μπάιντεν βρέθηκε στη Νέα Υόρκη την Τετάρτη 25 Μαρτίου για την έναρξη ενός θεατρικού έργου εκτός Μπρόντγουεϊ που έγραψε η πρώην επικεφαλής του προσωπικού της, πρώην πρέσβειρα των ΗΠΑ, Τζουλίσα Ρεϊνόσο.

Πρώην πρόεδροι και πρώτες κυρίες λαμβάνουν ισόβια προστασία από τη Μυστική Υπηρεσία μετά την αποχώρησή τους από τον Λευκό Οίκο.

Jill Biden
ΚΟΣΜΟΣ

Ο σωματοφύλακας της πρώην πρώτης κυρίας Τζιλ Μπάιντεν αυτοπυροβολήθηκε στο αεροδρόμιο της Φιλαδέλφειας

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.03.2026 20:29
«Παράθυρο» συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ από Φαραντούρη

Συγκλονιστική στιγμή στο φιλικό Ιράν-Νιγηρία: Οι Ιρανοί παίκτες τίμησαν τα θύματα της τραγωδίας στη Μινάμπ κρατώντας σχολικές τσάντες

Ο Αντώνης Σαουλίδης ζητά να μάθει γιατί «κόπηκε» από το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

