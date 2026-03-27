Θεσσαλονίκη: 19χρονος κατήγγειλε σεξουαλική παρενόχληση από δύο εργαζόμενους κατά τη διάρκεια μασάζ

Θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης κατά τη διάρκεια μασάζ σε κέντρο αισθητικής στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε ότι έπεσε το μεσημέρι της Πέμπτης, ένας 19χρονος άνδρας από την Ουκρανία.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε στην αστυνομία, όλα έγιναν κατά τη διάρκεια συνεδρίας με δύο εργαζόμενους του κέντρου αισθητικής, ηλικίας 41 και 38 ετών.

Οι πράξεις τους, όπως κατήγγειλε, προσέβαλαν τη γενετήσια αξιοπρέπειά του.

Μετά την καταγγελία οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη των δύο εργαζόμενων και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα.

