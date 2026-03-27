ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.03.2026 23:56
27.03.2026 22:25

Το FBI απέτρεψε σχέδιο δολοφονίας φιλοπαλαιστίνιας ακτιβίστριας στις ΗΠΑ

27.03.2026 22:25
Αμερικανίδα φιλοπαλαιστίνια ακτιβίστρια ανακοίνωσε σήμερα ότι το FBI απέτρεψε επικείμενο σχέδιο δολοφονίας της, χωρίς να είναι γνωστό επί του παρόντος από πού προερχόταν η απειλή αυτή.

«Αργά χθες το βράδυ, η Επιχειρησιακή Δύναμη καταπολέμησης της τρομοκρατίας του FBI με ενημέρωσε ότι μια συνωμοσία κατά της ζωής μου ήταν έτοιμη να εκτελεστεί», έγραψε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ η Νερντίν Κισουάνι, Νεοϋορκέζα υπερασπίστρια των Παλαιστινίων.

Σύμφωνα με την ακτιβίστρια, αστυνομική επιχείρηση διεξήχθη στο Χόμποκεν, στο κοντινό Νιου Τζέρσεϊ.

Η εφημερίδα New York Times, που επικαλείται τον δικηγόρο της ακτιβίστριας και μια αστυνομική πηγή, γράφει ότι τουλάχιστον ένα άτομο συνελήφθη.

Επικεφαλής της ομάδας Within Our Lifetime, κύριου διοργανωτή των φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, η Νερντίν Κισουάνι γίνεται συχνά στόχος στο διαδίκτυο φιλοϊσραηλινών ομάδων.

Τον περασμένο μήνα, υπέβαλε μήνυση κατά του αμερικανικού σκέλους του Betar, δεξιού διεθνούς εβραϊκού κινήματος, γιατί σύμφωνα με την Κισουάνι, προέτρεψε άτομα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να την παρενοχλήσουν ή να της επιτεθούν.

«Εδώ και μήνες, σιωνιστικές οργανώσεις όπως το Betar και πολιτικοί αξιωματούχοι όπως ο Ράντι Φάιν (μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων) ενθαρρύνουν τη βία κατά της οικογένειάς μου και εμού», έγραψε στην πλατφόρμα X.

«Αν μας αναγκάσουν να επιλέξουμε, η επιλογή μεταξύ των σκύλων και των μουσουλμάνων δεν είναι δύσκολη», είχε γράψει στο Χ ο Ράντι Φάιν, Ρεπουμπλικάνος βουλευτής από τη Φλόριντα, απαντώντας σε μια ανάρτηση της Κισουάνι που χαρακτήριζε τα σκυλιά «ακάθαρτα» –ένα μήνυμα που η ίδια αργότερα διευκρίνισε ότι ήταν ειρωνικό.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.03.2026 23:55
<div style="width:1px;height:1px"></div>at omonoias elas
ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός κρατούμενος στα κρατητήρια Ομόνοιας – Είχε μεταφερθεί σε νοσοκομείο λίγες ώρες πριν

<div style="width:1px;height:1px"></div>tiger woods
ΚΟΣΜΟΣ

Τάιγκερ Γουντς: Συνελήφθη μετά από τροχαίο στη Φλόριντα – Στο μικροσκόπιο η χρήση ουσιών

<div style="width:1px;height:1px"></div>pao nunn monaco
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Στην εξάδα με «100άρα» και σούπερ Ναν ο Παναθηναϊκός, 107-97 τη Μονακό στο ΟΑΚΑ

1 / 3