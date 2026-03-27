Το FBI απέτρεψε σχέδιο δολοφονίας φιλοπαλαιστίνιας ακτιβίστριας στις ΗΠΑ

Αμερικανίδα φιλοπαλαιστίνια ακτιβίστρια ανακοίνωσε σήμερα ότι το FBI απέτρεψε επικείμενο σχέδιο δολοφονίας της, χωρίς να είναι γνωστό επί του παρόντος από πού προερχόταν η απειλή αυτή.

«Αργά χθες το βράδυ, η Επιχειρησιακή Δύναμη καταπολέμησης της τρομοκρατίας του FBI με ενημέρωσε ότι μια συνωμοσία κατά της ζωής μου ήταν έτοιμη να εκτελεστεί», έγραψε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ η Νερντίν Κισουάνι, Νεοϋορκέζα υπερασπίστρια των Παλαιστινίων.

Late last night the FBI Joint Terrorism Task Force informed me that a plot against my life that was "about to" take place, and that agents had conducted an operation in Hoboken related to this plot. For months, Zionist organizations like Betar and politicians like Randy Fine have… — Nerdeen Kiswani (@NerdeenKiswani) March 27, 2026

Σύμφωνα με την ακτιβίστρια, αστυνομική επιχείρηση διεξήχθη στο Χόμποκεν, στο κοντινό Νιου Τζέρσεϊ.

The FBI and NYPD stopped an imminent assassination plot against NYC pro-Palestinian activist Nerdeen Kiswani, making at least one arrest.



Authorities haven’t revealed suspects or motive yet.



Source: NYT

Η εφημερίδα New York Times, που επικαλείται τον δικηγόρο της ακτιβίστριας και μια αστυνομική πηγή, γράφει ότι τουλάχιστον ένα άτομο συνελήφθη.

Breaking News: Law enforcement officials are said to have disrupted a plot to assassinate Nerdeen Kiswani, the leader of one of New York’s most active pro-Palestinian protest groups. https://t.co/xWdsleQRRl — The New York Times (@nytimes) March 27, 2026

Επικεφαλής της ομάδας Within Our Lifetime, κύριου διοργανωτή των φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, η Νερντίν Κισουάνι γίνεται συχνά στόχος στο διαδίκτυο φιλοϊσραηλινών ομάδων.

Τον περασμένο μήνα, υπέβαλε μήνυση κατά του αμερικανικού σκέλους του Betar, δεξιού διεθνούς εβραϊκού κινήματος, γιατί σύμφωνα με την Κισουάνι, προέτρεψε άτομα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να την παρενοχλήσουν ή να της επιτεθούν.

«Εδώ και μήνες, σιωνιστικές οργανώσεις όπως το Betar και πολιτικοί αξιωματούχοι όπως ο Ράντι Φάιν (μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων) ενθαρρύνουν τη βία κατά της οικογένειάς μου και εμού», έγραψε στην πλατφόρμα X.

«Αν μας αναγκάσουν να επιλέξουμε, η επιλογή μεταξύ των σκύλων και των μουσουλμάνων δεν είναι δύσκολη», είχε γράψει στο Χ ο Ράντι Φάιν, Ρεπουμπλικάνος βουλευτής από τη Φλόριντα, απαντώντας σε μια ανάρτηση της Κισουάνι που χαρακτήριζε τα σκυλιά «ακάθαρτα» –ένα μήνυμα που η ίδια αργότερα διευκρίνισε ότι ήταν ειρωνικό.

