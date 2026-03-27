Το σπίτι όπου μεγάλωσε ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ – Από μια απλή κατοικία σε ιστορικό μνημείο

Σε έναν ήσυχο δρόμο στο Ντόλτον του Ιλινόι, ένα λιτό τούβλινο σπίτι έχει αποκτήσει μια απρόσμενη θέση στην ιστορία. Εκεί μεγάλωσε ο κατά κόσμος Ρόμπερτ Πρέβοστ, που γεννήθηκε το 1955 στο κοντινό Σικάγο, περίπου 32 χιλιόμετρα μακριά, ο σημερινός Πάπας Λέων ΙΔ΄.

Πολύ πριν από τα άμφια, τις παπικές τελετές και τα πλήθη στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου, η ζωή του μελλοντικού ποντίφικα κυλούσε σε αυτή τη συνηθισμένη γειτονιά των νότιων προαστίων. Με μια πρώτη ματιά, το σπίτι δεν ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα. Είναι από εκείνα που εύκολα προσπερνά κανείς χωρίς δεύτερη σκέψη.

Από ένα απλό σπίτι σε τόπο προσκυνήματος

Το 2025 όλα άλλαξαν σχεδόν από τη μια μέρα στην άλλη. Η εκλογή του πρώτου πάπα που γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες μετέτρεψε το ταπεινό αυτό σπίτι σε σημείο αναφοράς και, για πολλούς, σε τόπο προσκυνήματος.

Το σπίτι όπου μεγάλωσε ο Πάπας Λέων ΙΔ΄

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2025, το Ντόλτον, το προάστιο του Σικάγο όπου μεγάλωσε ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, γιόρτασε τα 70 χρόνια από την ίδρυσή του με εκδηλώσεις έξω από το παιδικό του σπίτι.

Το αυξημένο ενδιαφέρον είχε και πρακτικές προεκτάσεις, καθώς το χωριό προχώρησε στην αγορά του σπιτιού τον περασμένο Ιούλιο, με στόχο να ενισχύσει τον τοπικό τουρισμό και να συνδέσει το όνομά του με ένα κομμάτι της παπικής ιστορίας.

Παράλληλα, η κίνηση αυτή επιχειρεί να προβάλλει μια πιο θετική εικόνα για την κοινότητα, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί στο επίκεντρο πολιτικών εντάσεων και καταγγελιών για κακοδιαχείριση από προηγούμενη δημοτική αρχή.

Καθώς το σπίτι βρίσκεται σε έναν ήσυχο οικιστικό δρόμο και η γύρω περιοχή είναι μια ζωντανή γειτονιά οι επισκέπτες καλούνται να σέβονται τους κατοίκους, να αποφεύγουν να μπλοκάρουν τις εισόδους των σπιτιών και να ενημερώνονται για τυχόν νεότερες οδηγίες από τον Δήμο του Ντόλτον.

