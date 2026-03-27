Τραμπ στο Fox News: «Η CIA λέει ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι γκέι, έχω απήχηση στους ΛΟΑΤΚΙ ψηφοφόρους»

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο Fox News ότι ενημερώθηκε από τη CIA πως ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είναι ομοφυλόφιλος, σημειώνοντας ότι «πολλοί το λένε» και ότι αυτό «τον φέρνει σε δύσκολη θέση» στο εσωτερικό της χώρας.

Ο Τραμπ συμμετείχε τηλεφωνικά στην εκπομπή «The Five», όπου ρωτήθηκε ευθέως για τις φήμες που αφορούν τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν.

Στην ερώτηση αν η CIA τον ενημέρωσε ότι «ο γιος του Αγιατολάχ είναι γκέι», ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Μου το είπαν, αλλά δεν ξέρω αν ήταν μόνο αυτοί. Νομίζω ότι πολλοί το λένε, κάτι που τον φέρνει σε δύσκολη θέση σε μια χώρα σαν αυτή».

"Did the CIA tell you that Ayatollah Jr. is gay?"@POTUS: "They did say that… I think a lot of people are saying that — which puts him off to a bad start in that particular country." pic.twitter.com/Gd5miHN6vQ — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 26, 2026

Ο ίδιος άφησε να εννοηθεί ότι μια τέτοια πληροφορία θα μπορούσε να έχει πολιτικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι στο Ιράν η ομοφυλοφιλία τιμωρείται αυστηρά από το θεοκρατικό νομικό σύστημα.

Οι πληροφορίες των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών

Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται αμερικανικά δημοσιεύματα, η εκτίμηση για τον σεξουαλικό προσανατολισμό του 56χρονου Μοτζτάμπα Χαμενεΐ θεωρείται αξιόπιστη από την κοινότητα πληροφοριών των ΗΠΑ, παρότι δεν υπάρχουν φωτογραφικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τους σχετικούς ισχυρισμούς.

Τρεις πηγές με γνώση της ενημέρωσης – δύο αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών και ένα πρόσωπο κοντά στον Λευκό Οίκο – υποστήριξαν ότι η πληροφορία προέρχεται από ιδιαίτερα προστατευμένη πηγή, γεγονός που οδήγησε στην παρουσίασή της στα υψηλότερα επίπεδα της πολιτικής ηγεσίας.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ διαδέχθηκε τον πατέρα του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μετά τον θάνατό του σε αεροπορική επιδρομή στις 28 Φεβρουαρίου, κατά την οποία σκοτώθηκαν και άλλα μέλη της οικογένειας.

Ο ίδιος είχε αποκτήσει το προσωνύμιο «η δύναμη πίσω από το ράσο», καθώς θεωρούνταν επί χρόνια βασικός συνεργάτης και διαχειριστής της πρόσβασης στον πατέρα του.

«Τα πήγα πολύ καλά με το gay vote»

Στην ίδια συνέντευξη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε και στη στήριξη που θεωρεί ότι λαμβάνει από την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, τονίζοντας ότι κατέγραψε υψηλά ποσοστά στο λεγόμενο «gay vote».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Τραμπ σχολίασε τη στάση ομάδων ακτιβιστών που στηρίζουν την παλαιστινιακή πλευρά, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει αντίφαση μεταξύ των θέσεων τους και της πραγματικότητας σε ορισμένες χώρες της Μέσης Ανατολής.

«Όταν βλέπω “Gays for Palestine”, αλλά εκεί σκοτώνουν τους γκέι – τους εκτελούν αμέσως. Τους ρίχνουν από κτίρια», ανέφερε.

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι είχε σημαντική απήχηση στους ψηφοφόρους της LGBTQ κοινότητας.

«Νομίζω ότι τα πήγα πολύ καλά με το gay vote. Κανένας Ρεπουμπλικανός δεν έχει πάρει το ποσοστό που πήρα εγώ και είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτό. Ίσως επειδή είμαι από τη Νέα Υόρκη, δεν ξέρω», δήλωσε.

Παράλληλα αναφέρθηκε στο τραγούδι «YMCA» των Village People, το οποίο χρησιμοποιούσε σε δημόσιες εμφανίσεις του.

«Έπαιζα τον λεγόμενο “εθνικό ύμνο των γκέι” ως μουσική εξόδου στις συγκεντρώσεις μου και νομίζω ότι αυτό βοήθησε», πρόσθεσε.

