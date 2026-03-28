ΣΑΒΒΑΤΟ 28.03.2026 09:17
28.03.2026 06:50

ΕΛΒΟ: Εκδήλωσε ενδιαφέρον για συμμετοχή στο διακρατικό αμυντικό πρόγραμμα «Ασπίδα του Αχιλλέα»

28.03.2026 06:50
Ενδιαφέρον για συμμετοχή στο διακρατικό αμυντικό πρόγραμμα «Ασπίδα του Αχιλλέα» εκδήλωσε η Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ), σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Όπως επισημαίνεται, η κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο των συζητήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη για την ενίσχυση της συμμετοχής της ελληνικής βιομηχανίας σε έργα στρατηγικής σημασίας για την εθνική άμυνα και ασφάλεια, ενώ προηγήθηκαν σχετικά αιτήματα φορέων για ουσιαστική εγχώρια συμμετοχή.

Η εταιρεία αναφέρει ότι διαθέτει εμπειρία στον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη συναρμολόγηση και την υποστήριξη στρατιωτικών και ειδικών οχημάτων, καθώς και υποδομές παραγωγής και δοκιμών στις εγκαταστάσεις της στη Σίνδο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ΕΛΒΟ εκτιμά ότι μπορεί να συμβάλει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αξιοποιώντας την παραγωγική της δυνατότητα, την τεχνική τεχνογνωσία και τις υποδομές υποστήριξης, με στόχο την ενίσχυση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η εταιρεία συνδυάζει την ελληνική βιομηχανική βάση με τεχνογνωσία από το εξωτερικό, στοιχείο που της επιτρέπει να συμμετέχει σε διεθνείς συνεργασίες στον τομέα της άμυνας.

Η συμμετοχή ελληνικών βιομηχανικών φορέων σε προγράμματα τέτοιας κλίμακας, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, συνδέεται με την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της χώρας, την ανάπτυξη της τεχνολογικής βάσης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Η ΕΛΒΟ δηλώνει ότι είναι έτοιμη να συμβάλει, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την εγχώρια αμυντική παραγωγή και τη συνεργασία με διεθνείς εταίρους.

ΣΑΒΒΑΤΟ 28.03.2026 09:17
ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: 10.000 μισθοφόροι από την Κολομβία στα μέτωπα του πολέμου

ΚΟΣΜΟΣ

AP: Γιατί τα Στενά του Ορμούζ βρέθηκαν στο επίκεντρο της παγκόσμιας κρίσης – Τα 21 μίλια που μπλοκάρουν τη ναυσιπλοΐα

ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Σήμερα η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του 34χρονου δύτη που έχασε τη ζωή του στα Λιμανάκια

