Η EUROCERT στην AGROTICA 2026 ενισχύει την πιστοποίηση και τη διαφάνεια στην αγροτική παραγωγή

Με επίκεντρο την πιστοποίηση και τη συμμόρφωση με τα σύγχρονα πρότυπα της αγοράς, η EUROCERT συμμετείχε στην AGROTICA 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, προσελκύοντας επαγγελματίες από όλο το φάσμα του αγροτικού τομέα.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, η EUROCERT είχε την ευκαιρία να έρθει σε άμεση επαφή με παραγωγούς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό κλάδο, αναδεικνύοντας τον κρίσιμο ρόλο της πιστοποίησης στη λειτουργία και την ανάπτυξη των σύγχρονων μονάδων. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις αυξανόμενες απαιτήσεις των οργανωμένων δικτύων διανομής, αλλά και στην ανάγκη προσαρμογής στις διεθνείς προδιαγραφές ποιότητας.

Στο περίπτερο της εταιρείας παρουσιάστηκαν τα βασικά σχήματα πιστοποίησης, με ιδιαίτερη έμφαση σε πρότυπα όπως το GLOBALG.A.P. και τα συστήματα ασφάλειας τροφίμων. Παράλληλα, δόθηκαν πρακτικές κατευθύνσεις για την εφαρμογή των διαδικασιών, από την αρχική προετοιμασία μέχρι τους ελέγχους και την τελική πιστοποίηση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον καταγράφηκε για ζητήματα που σχετίζονται με την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, τους ελέγχους συμμόρφωσης και τη διαχείριση των απαιτήσεων που θέτουν τόσο οι αγορές του εξωτερικού όσο και οι μεγάλες αλυσίδες λιανικής. Οι επαγγελματίες του κλάδου αναζήτησαν λύσεις που θα τους επιτρέψουν να ενισχύσουν την αξιοπιστία των προϊόντων τους και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Η EUROCERT, ως ένας από τους κορυφαίους ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης και επιθεώρησης, προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες που καλύπτουν το σύνολο της αγροδιατροφικής αλυσίδας, συμβάλλοντας στην οργάνωση και την ποιοτική αναβάθμιση των επιχειρήσεων.

Η παρουσία της στην AGROTICA 2026 ανέδειξε τη σημασία της πιστοποίησης ως βασικού εργαλείου ανάπτυξης, σε μια περίοδο όπου η διαφάνεια, η ποιότητα και η συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα αποτελούν προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα και την εξωστρέφεια του αγροτικού τομέα.

Διαβάστε επίσης:

