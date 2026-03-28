ΣΑΒΒΑΤΟ 28.03.2026 12:27
28.03.2026 10:10

Η (προ)συγκέντρωση του μπλοκ Δούκα για το συνέδριο

Το ΠΑΣΟΚ έχει παράδοση από έντονη εσωκομματική δράση, στρατόπεδα και ζυμώσεις – αυτό ήταν πάντα και το πολιτικό οξυγόνο του, αλλά και διασφάλιζε την έκφραση όλων των πλευρών, ανεξαρτήτως του πώς… έβλεπε η κάθε φορά ηγεσία την ισορροπία ανάμεσα στην επιβολή της εξουσίας της και την εσωκομματική δημοκρατία.

Ενόψει λοιπόν των σκληρών παρασκηνιακών αλλά και του βήματος, μαχών κατά το Σαββατοκύριακο του συνεδρίου – μετά την εισηγητική ομιλία του προέδρου δηλαδή – το μπλοκ του Χάρη Δούκα (κάπου 500 σύνεδροι) τα κουβέντιασε σε μία κατάμεστη αίθουσα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Ο Δούκας είναι από τα κεντρικά πρόσωπα του συνεδρίου και αναμένεται με ενδιαφέρον η ομιλία του.

Σημειωτέον ότι τα μικρότερα κόμματα που πλαισιώνουν το ΠΑΣΟΚ θα καταργηθούν, ώστε να υπάρχει ένας ενιαίος πολιτικός οργανισμός και οργανωτικά, αλλά οι τάσεις και παραμένουν και θεσμοθετούνται, κατά τα φαινόμενα.

